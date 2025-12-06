Ahmed Şara: Suriye, İsrail'in 1974 Ateşkes Anlaşması'na uyması konusunda ısrarcıdır

- Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, Doha Forum 2025'te İsrail'in 1974 Ateşkes Anlaşması'na uyması gerektiğini vurguladı.
- Şara, İsrail'in binden fazla hava saldırısıyla aşırı şiddet gösterdiğini belirtti.
- İsrail'in yayılmacı politikalarını eleştirdi ve ülkesinin bölgesel istikrarı savunduğunu açıkladı.
Doha Forum 2025 başladı.
Zirveye bölge ülkelerinden pek çok önemli lider katıldı.
Bu isimlerden biri de Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara oldu.
Zirve kapsamında diplomatik temaslarda bulunan Şara, önemli açıklamalarda bulundu.
"İSTİKRARI AMAÇLAYAN YAPICI MESAJLAR GÖNDERDİK"
İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği katliamların hesabını vermekten kaçındığını belirten Şara, bölgede yaşanan krizin diğer ülkelere ihraç edilmeye çalışıldığını söyledi.
Ülkesinin bölgede istikrarı savunduğuna vurgu yapan Şara, "Bu arada Suriye, kurtuluşundan bu yana, bölgesel istikrarın temellerini oluşturmayı amaçlayan yapıcı mesajlar gönderdi." dedi.
"İSRAİL'İN 1974 ATEŞKES ANLAŞMASI'NA UYMASINI İSTİYORUZ"
İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikasını da eleştiren Şara, şunları kaydetti:
İsrail, Suriye'ye aşırı şiddetle karşılık verdi; binden fazla hava saldırısı düzenledi ve Suriye topraklarına 400'den fazla sızma gerçekleştirdi.
İsrail'e, 8 Aralık 2024'ten sonra işgal ettiği topraklardan çekilmesi için baskı yapmak üzere dünyadaki etkili ülkelerle çalışıyoruz ve tüm ülkeler bu talebi destekliyor.
Suriye, İsrail'in 1974 Ateşkes Anlaşması'na uyması konusunda ısrarcıdır.