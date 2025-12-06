Avustralyalı TikTok fenomeni, emekli maaşı kesilen yaşlı Amerikalı için 1,7 milyon dolar topladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan 88 yaşındaki market çalışanı Ed Bambas, genç bir Avustralyalı TikTok fenomeninin başlattığı kampanyayla 1,7 milyon dolarlık bağışa kavuştu. Bambas’a büyük bir çek, cuma günü düzenlenen bir etkinlikte teslim edildi.

Duygularını gizleyemeyen Bambas, “Teşekkür ederim. Aman Tanrım” diyerek gözyaşlarını silerken çevresindekileri de duygulandırdı.

VİRAL OLAN VİDEO, HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

AP'nin haberine göre; 22 yaşındaki Sam Weidenhofer, ABD ziyareti sırasında Brighton’daki bir Meijer mağazasında Bambas ile tanıştı. 7,7 milyon takipçisi için çektiği videoda Bambas, eşi Joan’ı 2018’de kaybettikten sonra düşük gelir nedeniyle çalışmak zorunda kaldığını anlattı.

“Yeterli gelire sahip değilim” demesi, videonun kısa sürede yayılmasına neden oldu.

15 BİNDEN FAZLA KİŞİ DESTEK VERDİ

Video sonrası Weidenhofer, GoFundMe üzerinden bir kampanya başlattı. “Bu hikâye, özellikle gaziler başta olmak üzere yaşlıların hayatta kalmak için verdiği mücadeleyi gösteriyor.” diyerek takipçilerini destek olmaya çağırdı.

Kısa sürede 15 binden fazla kişi, kampanyaya 10 ile 10 bin dolar arasında değişen bağışlarla katıldı.

BAMBAS: "HERKESE TEŞEKKÜR ETMEM GEREKİYOR"

Toplanan paranın bir kısmıyla 225 bin dolarlık borcunu kapatabileceğini söyleyen Bambas, kalan miktarı istediği gibi değerlendirecek. Esprili bir şekilde, “Şimdi herkesi bulup teşekkür etmem gerekecek.” dedi.

"ÇALIŞMAK BENİ HAYATA BAĞLADI"

Bambas, 82 yaşında Meijer’de kasiyer olarak işe başladığını, eşinin ölümünden sonra insanlarla konuşmanın kendisini hayata bağladığını anlattı:

“Kasamdan geçen herkesle sohbet eder, onlara hayatımın bir parçasını verirdim.”

Daha önce mağazaya sık sık uğrayan müşteri Lexi Wallace ise, “Adının Bob olduğunu sanıyordum. Hiç düzeltmedi.” diyerek onu ne kadar sevdiğini dile getirdi.

"BU BİR RÜYA GİBİ"

Kampanyanın mimarı Weidenhofer, yaşananlardan kendisinin de etkilendiğini söyleyerek, “Her şey rüya gibi.” ifadesini kullandı.

Bambas ise parayı aldıktan sonra planlarını şöyle anlattı:

“Kardeşimi ziyaret etmek ve yeniden golf oynamak istiyorum. Ama işi hemen bırakmayacağım. Bir iki ay daha çalışırım, sonra bırakırım.”