Ahmed Şara'nın Trump sorusuna esprili cevabı viral oldu

Dünya Gazze ateşkesini konuşsa da uluslararası medyanın gözü kulağı, bir yandan da Suriye'de.

Esad rejimini deviren muhaliflerin, Orta Doğu'da yeniden tüm farklı kimlik ve inanışların bir arada yaşadığı Suriye'yi oluşturma çabaları yakından takip ediliyor.

Bu kapsamda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, sık sık Batı medyasına röportajlar vererek dünyaya mesajlarını iletiyor.

Şara, son röportajını CBS News'te yayınlanan 60 Minutes programına konuk oldu.

"YAKIŞIKLI, SERT, GÜÇLÜ"

Suriye ve bölgeye ilişkin önemli konuların ele alındığı programda muhabir, Şara'ya ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisi hakkında kullandığı övgü dolu ifadeleri hatırlattı.

Sunucu, "Trump sizi yakışıklı, sert ve güçlü bir geçmişe sahip biri olarak tanımlamıştı." ifadelerini kullanınca Şara, espri ile cevap verdi

"ŞÜPHENİZ Mİ VAR"

Şara'nın "Bundan şüpheniz var mı?" sorusuyla cevap verdiği anlar, başta Suriye olmak üzere sosyal medyada viral oldu.