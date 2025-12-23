Aktivist Greta Thunberg, Londra'daki Filistin eyleminde gözaltına alındı

- Greta Thunberg, Londra'da Filistin yanlısı bir protesto sırasında gözaltına alındı.
- Protestoda, "Palestine Action" mahkumlarını desteklediği için Terörizm Yasası kapsamında gözaltına alındı.
- Thunberg dışında iki kişi daha gözaltına alındı.
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, adından söz ettirmeye devam ediyor.
Thunberg, İngiltere'de İsrail'le iş yapan şirketlere yönelik eylemleri nedeniyle yasaklanan Filistin yanlısı ‘Palestine Action’ grubuna destek eylemine katıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Greta Thunberg’in, eylemde güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.
Prisoners for Palestine'ın, sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Greta Thunberg, Terörizm Yasası kapsamında, 'Palestine Action mahkumlarını destekliyorum. Soykırıma karşıyım' pankartı tuttuğu için gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.
Polisin, Thunberg dışında 2 eylemciyi daha gözaltına aldığı belirtildi.
SUMUD FİLOSU'NDA YER ALMIŞTI
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan ve İsrail tarafından alıkonulan aktivist Greta Thunberg,Yunanistan'a sınır dışı edilmişti.
İsrail güçlerinin Thunberg'i bayrak tutmaya zorladığı öne sürülmüştü.