Zelensky: Miami görüşmelerinin ardından birkaç taslak hazırlandı

Yakşalık 4 senedir savaşta olan Ukrayna ve Rusya devletleri arasında bir barış gerçekleşmesi için ABD'nin arabuluculuğunda yapılan görüşmeler sürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Miami'deki barış müzakereler hakkında bilgi verdi.

Zelensky sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ve Ukrayna Genelkurmay Başkanı Andriy Hnatov’un ABD heyetiyle yapılan görüşmelerin ardından ayrıntılı bir rapor sunduğunu belirtti.

"BİRKAÇ TASLAK BELGE HAZIRLANDI"

Zelensky, "Başkan Trump’ın temsilcileriyle verimli bir şekilde çalıştılar ve şu ana kadar birkaç taslak belge hazırlandı. Bunlar arasında özellikle Ukrayna için güvenlik garantileri, yeniden inşa ve savaşı sona erdirmek için temel bir çerçeveye ilişkin belgeler yer alıyor. Bugünkü görüşmelerin konuları, savaşı fiilen sona erdirme hedefi ile üçüncü bir Rus işgalini önleme ihtiyacına karşılık gelecek şekilde belirlenmiştir. Her müzakere ve toplantı turu, Ukrayna’nın çıkarlarını korumaya katkıda bulunuyor ve biz de bu çalışmayı aynı yapıcı şekilde sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

"UKRAYNA BARIŞ KONUSUNDA RUSYA'DAN DAHA KARARLI"

Avrupalı ülkelere de destekleri için minnettar olduğunu belirten Zelensky, "ABD ile diyaloğu sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Diplomasi her zaman Rusya’ya gerekli baskıyı uygulamak ve Ukrayna’ya gerekli desteği sağlamakla birlikte yürütülmelidir. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik her saldırısı ve cephe hattındaki yoğun Rus taarruzları, Ukrayna’nın savaşı sona erdirme konusundaki kararlılığının Rusya’nınkinden çok daha fazla olduğunu kanıtlıyor ve bu durum, saldırgan ülke üzerindeki küresel baskıyı artırarak ele alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ GÖRÜŞMELER

ABD’li yetkililer, geçtiğimiz hafta sonu savaşın sona erdirilmesine yönelik yürütülen müzakereler kapsamında Ukrayna, Avrupalı ve Rus temsilcilerle ayrı görüşmeler gerçekleştirmişti.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya ve ABD arasında Miami’de yapılan görüşmelerin "bir hamle olarak görülmemesi" gerektiğini söylemişti.