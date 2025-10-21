Al Jazeera, Gazze’de 6 yaşındaki Hind'in ölümünden sorumlu İsrailli komutanları açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, Gazze’de 29 Ocak 2024’te 6 yaşındaki Hind Receb ve ailesiyle birlikte onları kurtarmaya giden ambulans ekibini öldüren İsrailli askeri yetkililerin isimlerini kamuoyuyla paylaştı.

İSRAİL ASKERLERİYLE İLGİLİ BELGELER AÇIKLANDI

Al Jazeera’nın “Gizli Olan Daha Büyük” adlı programının sunucusu Tamir el-Mishal, olayla ilgili görsel ve belgeli kanıtların ellerinde bulunduğunu duyurdu. Programda, katliamdan İsrail’in 401. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Benny Aharon ve 52. Tabur Komutanı Daniel Ella’nın sorumlu olduğu öne sürüldü.

"VAMPİR İMPARATORLUĞU" BİRLİĞİ

Programa katılan Hind Receb Vakfı Başkanı Diyab Ebu Cahcah, Gazze’ye giren tankçı birliğin “Vampir İmparatorluğu” olarak anıldığını, Hind Receb’in öldürülmesi emrini ise Shaun Blass isimli komutanın verdiğini söyledi. Ayrıca, Itai Shukerkov adlı Arjantin vatandaşı bir askerin de operasyona katıldığı belirtildi.

UCM'YE BAŞVURUDA DELİL OLACAK

Vakfın yetkililerinden Natasha Barak, programda sunulan bilgilerin, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) yapılacak suç duyurusuna delil oluşturacağını açıkladı. İsrail makamları ise konuya dair herhangi bir açıklama yapmadı.

NASIL KATLEDİLDİLER

29 Ocak 2024’te Gazze’nin Tel el-Heva Mahallesi’nde seyir halindeki bir araç, İsrail güçleri tarafından hedef alındı. Araçta bulunan Hind Receb (6), dayısı, dayısının eşi ve 3 çocuğu saldırıya uğradı. İlk anda 4 kişi hayatını kaybetti, Hind Receb ve kuzeni Leyan Hamade (15) sağ kaldı.

Filistin Kızılayı’nı arayan Leyan, yardım istedi ancak kısa süre sonra o da yaşamını yitirdi. Ardından korku içindeki küçük Hind, 3 saat boyunca “Beni alın, burada tek kalmak istemiyorum” diyerek yardım istedi, fakat İsrail saldırıları nedeniyle kurtarılamadı.

12 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından 10 Şubat 2024’te, Receb ve ailesinin cansız bedenleri bulundu. Aracın ön camı parçalanmış, yan tarafı kurşun delikleriyle kaplıydı. Yakınında tamamen yanan bir araç daha tespit edildi; bunun, Receb’i kurtarmaya giden Filistin Kızılayı ambulansı olduğu anlaşıldı.

Ambulansta görevli sağlık çalışanları Yusuf Zeyno ve Ahmed Medhun da hayatını kaybetti.

Küçük Hind Receb’in ölümü, dünya genelinde büyük yankı uyandırmış, İsrail’in Gazze’de sivillere yönelik saldırılarını yeniden gündeme taşımıştı.