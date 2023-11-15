Al Jazeera: Gazze'ye saldırılar, Türkiye - İsrail ilişkilerini gerdi İki ülke arasındaki çalkantılı ilişkilerin 'derin dondurucuya' atıldığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yönelik sert ifadelerine dikkat çekildi.

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İsrail ordusunun Gazze'de imza attığı katliamlar, Türkiye'den sert tepkilere neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sivillerin öldürülmesinden dolayı Tel Aviv yönetimine eleştiriler yöneltti.

Katar merkezli Al Jazeera, "Çalkantılı İsrail-Türkiye ilişkileri derin dondurucuda." dedi.

Gazze'de artan ölü sayısının, Türk siyasetçilerin, özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik eleştirilerini daha doğrudan hale getirdiğine dikkat çekildi.

"Netanyahu'yla konuşamayız, onu sildik"

Erdoğan'ın, geçtiğimiz günlerde İsrail'in saldırıları nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bağlarını tamamen kopardığını söylediği belirtildi.

Bir açıklamasında Erdoğan'ın, "Netanyahu artık konuşabileceğimiz biri değil. Onu silip attık." şeklinde konuştuğu hatırlatıldı.

"Derin dondurucuya atıldı"

Haberde görüşlerine yer verilen uzmanlar, "Türkiye ile İsrail arasındaki yakınlaşma derin dondurucuya atıldı." dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın, İsrail'in ateşkesi kabul etmeyi reddetmesi, sivillere yönelik saldırılarını sürdürmesi ve insani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasını engellemesi nedeniyle Tel Aviv Büyükelçisi'ni geri çağırdığı anımsatıldı.

Bu gelişmeden, "7 Ekim'den bu yana ilişkilerdeki keskin düşüşün doruk noktasıydı." şeklinde söz edildi.

Erdoğan: İsrail savaş suçlusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsrail'in saldırıları için "soykırım" ifadesini kullandığı, söz söz konusu ülkeyi "savaş suçlusu" olarak tanımladığı aktarıldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in de Türkiye'deki tüm İsrailli diplomatların resmi olarak geri çağrıldığını duyurduğu belirtildi.

Ziyaretten vazgeçti, arabuluculuk önerdi

Öte yandan Erdoğan'ın, geçen ay, İsrail'i ziyaret etme planlarından vazgeçtiği, savaşın başlarında birçok dünya lideriyle görüşmeler yapan Türkiye Cumhurbaşkanı'nın, Hamas ile İsrail arasında arabuluculuk teklifinde bulunduğu bildirildi.