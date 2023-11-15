Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze saldırıları çıkışı: Olay Haçlı-Hilal meselesidir AK Parti Grup Toplantısı'nda Gazze'deki soykırıma değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayın "Haçlı-Hilal" meselesine döndüğünü vurguladı.

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AA & Ensonhaber

İsrail ordusu, soykırım niteliği taşıyan saldırılarına ara vermeden devam ediyor.

7 Ekim'den bu yana çeşitli saldırıların altında olan Gazze'de bilanço ise her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

Gelen son bilgilere göre Gazze'de ölü sayısı 11 bin 320'ye yükselirken bu sayının 4 bin 650'si çocuklara ait.

Bölgedeki tablo günler geçtikçe daha da vahşete gömülürken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuya değindi.

"Ecelin geliyor, gidicisin"

İsrail'in bir terör devleti olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakan Netanyahu için de "Ecelin geliyor, gidicisin." ifadelerini aktardı.

Cumhurbaşkanı, bir diğer yandan bölgede yaşanan insanlık suçuna diğer ülkelerin sessiz kalmasına da tepki gösterdi.

"Nerede bu dünyanın devlet başkanları?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Neredesiniz?" vurgusuyla şu cümleleri aktardı;

13 bine yakın insan öldü, nerede bu dünyanın devlet başkanları? Başbakanlar nerede? Hadi bir de bununla ilgili yürüyün bakalım. Vicdanınız yok mu? Hadi bir de bununla ilgili yürüyün.

"Haçlı-Hilal meselesi"