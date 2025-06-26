Ali Hamaney: ABD'ye sert bir tokat attık

Orta Doğu'yu karıştıran çatışmalar 12'nci gününde son buldu.

İran, İsrail ve daha sonra ABD'nin de katıldığı bombardımanlar, İran'ın ABD askeri üssünü vurmasının ardından Katar arabuluculuğunda ateşkes ile taçlandı.

Bu süreçte, İsrail saldırıları başladıktan sonra sığınağa indiği İran dini lideri Ali Hamaney'den bir haftadır haber alınamıyordu.

"TRUMP'IN ŞOVMENLİK YAPMASI GEREKİYORDU"

İsrail saldırılarında hayatı kaybettiği öne sürülen Hamaney, günler sonra ortaya çıkarak İran devlet televizyonuna gönderdiği video mesaj ile saldırı ve ateşkes sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran silahlı kuvvetlerinin İsrail'in çok katmanlı savunmasını aşmayı başardığını, şehirler ile askeri alanları hedef aldığını söyleyen Hamaney, ABD'nin İsrail'e destek olmak için bu çatışmalara katıldığını belirtti.

'Zaferimizi kutluyorum" diyerek söze başlayanHamaney, "ABD nükleer tesisleri hedef aldı ama fazla bir şey başaramadı" ifadelerini kullandı.

İran'ın dini lideri, ABD Başkanı Donald Trump'a da işaret ederek, "Şovmenlik yapması gerekiyordu." diye konuştu.

'AMERİKA'YA SERT BİR TOKAT ATTIK'

ABD'nin açıklamalarına rağmen nükleer çalışmaların ve tesislerin ağır bir hasar almadığını söyleyen Hamaney, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"ABD, siyonist rejimin tamamen yok olacağını düşündüğü için doğrudan savaşa girdi. Ama bu savaştan hiçbir kazanım elde edemedi. Bu cephede de İslami Cumhuriyet kazandı ve Amerika’ya sert bir tokat attı.

Siyonist rejim şunu bilsin ki İran'a saldırmak onlara bedel ödettiriyor. Ağır bedeller ödüyorlar ve bu gerçeği herkes anladı. Bununla silahlı kuvvetlerimiz ve halkımız iftihar etmelidir.

"TEKRAR SALDIRIRLARSA BEDELİNİ ÖDERLER"

Nükleer tesislerimiz söylendiği gibi saldırılardan etkilenmedi, hedef aldılar ama bizi yıkamadılar. Hedeflerine ulaşamadılar, gerçekleri gizlemek için işi büyütüyorlar. ABD'nin bölgedeki en önemli üslerinden biri olan El-Ubeid'e saldırdık. Herkes misillememizi küçümseyerek, bir şey olmadığını iddia etti. Ama çok büyük bir olay oldu.

Bize tekrar saldırırlarsa bedelini düşmanlarımıza tekrar ödeteceğiz, onlara buradan tavsiyem bunu bir daha denemesinler. İran'a karşı gelecekteki herhangi bir saldırganlığın büyük bedeli olur.

"BU, TRUMP İÇİN FAZLA BÜYÜK BİR TALEP"

"İran'ın düşmanları füzeler ya da nükleer programlar gibi bahaneler kullanıyor ama aslında teslim olmamızın peşindeler. ABD Başkanı açıklamalarından birinde 'İran teslim olmalıdır' dedi. Bu, onun için fazla büyük bir talep.

Yüce iradesi olan bir ülkeye teslim olmak yakışmaz. Trump'ın bu açıklaması şu gerçeği ortaya çıkardı: ABD'liler devrimin başından beri İran'a pençe atıyorlar. Hep bir bahaneleri var. Onların tek hedefi bizi teslim almak. Eski başkanları da bunu söyledi ama onlar gizliden konuşurken Trump da bu sırrı açığa çıkardı. Asla teslim olmayacağız."

"SİYONİST REJİM İSLAM CUMHURİYETİ'NİN DARBELERİ ALTINDA EZİLİYORDU"

Hamaney, ayrıca resmi sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı.

Dini ider, mesajında İsrail'e işaret ederek, "Sahte Siyonist rejime karşı kazanılan zaferden dolayı tebriklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Hamaney, Farsça X hesabından yaptığı paylaşımda sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük İran milletine birkaç tebrik iletmeyi gerekli görüyorum: Öncelikle sahte Siyonist rejime karşı kazanılan zaferden dolayı tebriklerimizi iletiyoruz. Siyonist rejim, bütün bu gürültüyle, bütün bu iddialarla neredeyse çöküyordu ve İslam Cumhuriyeti'nin darbeleri altında eziliyordu.

İkinci tebrik ise sevgili İran'ın Amerikan rejimine karşı kazandığı zaferle ilgili. Amerikan rejimi, savaşa doğrudan girdi çünkü girmezse Siyonist rejimin tamamen yok edileceğini hissetti. Ancak bu savaştan hiçbir şey kazanmadı. Burada da İslam Cumhuriyeti kazandı ve karşılığında Amerika'ya sert bir tokat attı."