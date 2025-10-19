Abone ol: Google News

Ali Hamaney'in danışmanının kızının düğünü İran'ı karıştırdı

Ülke yönetiminin önemli isimlerinden ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani'nin kızının düğününe ait olduğu iddia edilen görüntülerin sızdırılması tartışmalara yol açtı.

Yayınlama Tarihi: 19.10.2025 14:59
  • Ali Şemhani'nin kızının düğününe ait görüntülerin sızdırılması İran'da tartışmalara neden oldu.
  • Görüntülerde gelinin gelinliği, düğünün gösterişi ve başörtüsü konuları dikkat çekti.
  • Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olan bu görüntüler, düzen karşıtı mesajlar içeriyor.

İran'da gündem olan düğün...

Ülkenin lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani'nin kızının düğünü, yönetim şekli ve düzene karşı tam bir zıtlık barındırdı.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada paylaşılan ve Şemhani'nin kızının düğününe ait olduğu öne sürülen görüntüler, son 24 saatte ülkedeki sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok izlenen ve en çok konuşulan videolar arasında yer aldı.

GELİNLİK VE ŞATAFATLI DÜĞÜN DİKKAT ÇEKTİ

Düğüne ait olduğu iddia edilen görüntülerde; özellikle Şemhani'nin gelinin babası olarak kızının elini tutup, salona götürdüğü sahne, Şemhani'nin kızının gelinliği, düğünün gösterişli olması ve damadın papyon takması dikkati çekti.

KADINLAR BAŞÖRTÜSÜ TAKMADI

Başörtüsü konusu da sosyal medya kullanıcıları tarafından görüntülerin en tartışmalı konularından biri oldu.

Şemhani ve damadının önünde zorunlu başörtüsü takmayan kadınların bulunması tepki çekti.

GÖRÜNTÜLERİ KİMİN SIZDIRDIĞI BİLİNMİYOR

Geçen yıl mayısta gerçekleştirilen düğüne ait olduğu iddia edilen görüntülerin, kim tarafından sızdırıldığı bilinmiyor.

ŞEMHANİ KRİTİK GÖREVLERDE BULUNDU

İran'da 2013-2023 arasında Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği görevini yürüten Ali Şemhani, şu anda İran lideri Hamaney'in danışmanı olarak görev yapıyor.

