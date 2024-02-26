Alman basını: Almanya çöküyor Avrupa ülkesindeki ekonomik gidişat, ülke kamuoyunda tartışma konusuna dönüştü. İşlerin istenilen gibi ilerlemediği belirtilerek, "Farklı görüşler var, işler kızışacak" denildi. Güzellik yarışmasının sonucu da eleştiri odağına alındı.

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Alman medyasında yer alan haberlerde, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olarak anılan Almanya'da işlerin yolunda olmadığı belirtildi.

Alman ekonomisi için "kötü gidiyor" yorumu yapılırken, bunun sonucu olarak yüksek vergi fazlalığının sona erdiği ve şirketlerin işten çıkarmalara başladığı kaydedildi.

Bu gidişatın tek sorumlusunun siyaset olmadığı ifade edildi.

Ekonomik büyüme 'önemli derecede kötü'

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi, Ekonomi Bakanı Robert Habeck'in, Almanya'nın büyümesini "önemli derecede kötü" olarak nitelendirdiğini yazarken, Maliye Bakanı Christian Lindner'in de "utanç verici" kelimesini kullandığını aktardı.

Almanya'daki durum eleştiri konusu oldu

Federal hükümetin bu yıl için yalnızca yüzde 0,2'lik ekonomik büyüme beklediği, bunun da geçen yılın düşüşünü dahi telafi edemeyeceğine dikkat çekildi.

Koronavirüs salgınından bu yana Alman ekonomisinin neredeyse hiç ilerlemediği; Avrupa'da Almanya'dan daha zayıf gelişen bir ülkenin neredeyse olmadığı ve ABD ile aradaki farkın yıldan yıla arttığı tespitlerine yer verildi.

"Alman ekonomisi çöküyor"

Bild gazetesi de "Alman ekonomisi çöküyor" başlıklı haberinde, "Artık nihayet resmileşti: Alman ekonomisi iflas ediyor!" ifadelerini kullandı.

Alman ekonomisinin "zorlu sularda" olduğu belirtilerek, hükümetin hâlâ ekonomiye yönelik kurtarma programlarıyla mücadele ettiği vurgulandı.

"Farklı görüşler var, işler kızışacak"

Haberin devamında şu notlara yer verildi:

Bugün net olan bir şey var: işler kızışacak. Çünkü üç trafik ışığı ortağının şu anda ne olması gerektiği konusunda çok farklı görüşleri var.

Güzellik yarışması da tartışma konusu oldu

Söz konusu Avrupa ülkesindeki tartışmalar ekonomiyle sınır değil.

Almanya'da düzenlenen "Miss Germany 2024" isimli güzellik yarışmasında 39 yaşındaki İranlı Apameh Senauer, ülkenin en güzel kadını seçildi.

Bild, karar vericilerin, Senauer'i uzun zamandır tanıdığını öne sürdü. 20'li yaşlardaki yarışmacıların, seçimde hile yapıldığını iddia ettiği belirtildi.