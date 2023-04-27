Alman basını: Almanya'da Türkiye seçimleri başladı Medya kuruluşları, yaklaşık 1,5 milyon Türk vatandaşının oy kullanma hakkına sahip olduğunu duyurdu. Haberlerde, "On binlerce Türk, kimin kazanacağı konusunda söz sahibi" denildi.

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14 Mayıs seçimleri için yurt dışında oy verme işlemleri başladı.

Yurt dışında seçmen kaydı bulunan vatandaşların oy kullandığı ülkelerden biri Almanya oldu.

ARD: 1,5 milyon Türk sandık başında

Alman devlet televizyonu ARD, "Almanya'da Türkiye seçimleri başladı" diyerek gelişmeyi aktardı.

Almanya'da bugün itibarıyla yaklaşık 1,5 milyon Türk vatandaşının Türkiye'deki milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanabileceği belirtildi.

Berlin yönetiminin, 2017 yılındaki referandum sürecinde seçim atmosferinin Almanya topraklarında çıkarabileceği "gerilimden" endişe ederek, Türk siyasetçilerin ülke topraklarında kampanya yürütmesini yasakladığı kaydedildi.

Erdoğan'ın 2018'deki oy oranı yüzde 65

Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann'ın, yasağa rağmen yaşanabilecek olumsuz durumlar karşısında federal eyaletleri Türk siyasetçilerin konuşmalarına karşı harekete geçmeye çağırdığı bilgisine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 seçimlerinde Almanya'da yüzde 65 düzeyinde oy almıştı.

Tagesspiegel: Türkler, kimin kazanacağı konusunda söz sahibi

Tagesspiegel gazetesi, "Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?" başlıklı haberinde, Almanya'da 2023 Türkiye seçimleri için sandıkların bugün itibarıyla açıldığını yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 yıldır iktidarda olduğu anımsatılırken, "Almanya'da on binlerce Türk, kimin kazanacağı konusunda söz sahibi." denildi.

Hessen'de seçmen sayısı 150 bin

"Hessenschau" adlı yayın organı, Hessen eyaletindeki Türkiye temsilciliğinde yaklaşık 150 bin seçmenin kayıtlı olduğu bilgisini paylaştı.

Eyaletin en büyük şehri Frankfurt da dahil olmak üzere 13 Türk başkonsolosluğunda sandıkların kurulduğu kaydedildi.