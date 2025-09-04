Alman basını duyurdu: Berlin'de bir araç kalabalığa daldı

Berlin'de hareketli dakikalar....

Başkent Berlin'in Wedding bölgesinde saat 13.10 sularında bir facia meydana geldi.

Yaşanan olayda, bir araç, bir grup insanın arasına daldı.

YARALILAR VAR

Aracın önüne çıkana çarptığı olayda, yaralıların olduğu kaydedildi.

Ayrıca yaralılar arasında çocukların da bulunduğu belirtilirken, olayın kaza sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

GÖRGÜ TANIKLARI YAŞANANLARI ANLATTI

Görgü tanıklarının açıklamalarına göre, olay sırasında bölgede çok sayıda çocuk ve bakıcıdan oluşan bir grubun bulunduğu ifade edildi.

Olay yerine kısa sürede çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

1 AĞIR YARALI

Bild gazetesi ise yer verdiği bilgilerde, Alman acil durum ekiplerinin kazanın kaza sonucu meydana geldiğini bildirdiklerini ve Berlin İtfaiye Teşkilatı sözcüsünün ise, bazı çocukların hafif yaralandığını, refakatçi bir yetişkinin ise ağır yaralandığını söylediğini kaydetti.







