Alman basını duyurdu: Almanya, 15 adet daha F-35 savaş uçağı daha alacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa ülkeleri, Rusya tehdidine karşı yeni tedbirler almaya devam ediyor.

Alman basınında yer alan haberlere göre; Federal Meclis’in finans komitesine sunulan bütçe belgelerinde, Berlin’in yaklaşık 2,5 milyar euro tutarında yeni bir F-35 alımı için hazırlık yaptığı ifade edildi.

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDEN KALAN UÇAKLARIN YERİNİ ALACAK

Söz konusu planın hayata geçmesi durumunda, Almanya’nın mevcut 35 uçaklık F-35 filosunun 50’ye çıkacağı ve yeni uçakların, soğuk savaş döneminden kalma Tornado savaş jetlerinin yerini almasının öngörüldüğü aktarıldı.

UKRAYNA SAVAŞI SONRASI ASKERİ MODERNİZASYON HIZ KAZANDI

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius’un, bu alım planını, Ukrayna savaşının ardından hız kazanan askeri modernizasyon çabalarının bir parçası olarak gündeme getirdiği belirtildi.