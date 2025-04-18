Alman basını: Eurofighter ihracatının durmasının sebebi İmamoğlu

Haber Merkezi

Türkiye'ye ulaşması beklenen savaş uçakları, Almanya engeline takıldı...

İngiltere’nin destek verdiği 40 adet Eurofighter savaş uçağının Ankara’ya satışı, Berlin’in vetosuna takıldı.

Görev süresi bitimine 15 gün kalan Olaf Scholz hükümeti, Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı talebini engelledi.

40 adet Eurofighter için onay işlemi yakında göreve başlayacak Merz hükümetinin masasında olacak.

Almanya'nın ihracat iznini durdurma kararının arkasında ise siyasi bir gerekçe olduğu iddia ediliyor.

VETONUN SEBEBİ İMAMOĞLU

Alman Handelsblatt gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, bu kararın arkasında, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçundan tutuklu bulunması yatıyor.

Alman hükümeti, İmamoğlu'nun tutuklanmasını, "“Türk demokrasisine bir saldırı” olarak niteliyor.

ÖZEL, TÜRKİYE'Yİ ALMANLARA ŞİKAYET ETMİŞTİ

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından dünya çapında birçok haber kanalına Türkiye'yi şikayet eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir şikayetini de Alman basınında yer alan Deutsche Welle'ye (DW) yapmıştı.

"DERHAL SERBEST BIRAKILSIN"

İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarının derhal serbest bırakılarak tutuksuz yargılanmasını isteyen Özel röportajda, "Ekrem İmamoğlu'nu bıraksan kaçar mı?" ifadelerini kullandı.

Saraçhane'deki protestolar ve yoğun tempoya dair Özel, şunları ifade etti:

"Bir fiziki yorgunluk var ama meseleye olan inancımızdan dolayı kendimi son derece zinde ve motive hissediyorum. Arkadaşlarım, belediye başkanlarım, Cumhurbaşkanı adayım cezaevindeyken yılgınlığa kapılmak mümkün değil. Daha yeni başlıyoruz."

BATI'NIN TEPKİSİ HAKKINDA

Batı'nın Türkiye'nin yaşadığı son süreç hakkındaki tavrı ile ilgili Özel, şunları ifade etti:

"İlk günlerde mutlak bir sessizlik vardı. Ama dün Macron'un açıklamaları, Olaf Scholz'un partisi SPD ile yaptığımız görüşme, Bundestag'ın tepkisi ve Avrupa Sosyalist Partisi'nin yaklaşımı son derece kıymetli. Ama dünyanın otokratları birbirini desteklemeye devam ediyor. Buna karşı demokratik dayanışma beklemek hakkımız."