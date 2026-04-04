Alman basını yazdı: 17 ile 45 yaş arası erkekler yurt dışına çıkarken ordudan izin alacak

Dünya'da güvenlik endişeleri...

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları bir dönüm noktası oldu.

Rusya tehdidin ardından askeri yatırımları artıran Avrupa, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'dan çıkma tehditleri sonrası bu konuda çalışmalarını hızlandırdı.

Öte yandan Alman basınından Berliner Zeitung'ın haberine göre dikkat çeken bir adım atıldı.

ÜÇ AYDAN FAZLA YURT DIŞINA ÇIKAN ERKEKLER ORDUDAN İZİN ALACAK

Haberde Almanya’da erkeklerin yurtdışına çıkışını ilgilendiren dikkat çekici bir düzenlemenin yürürlüğe girdiği öne sürüldü.

Habere göre, 1 Ocak 2026 itibarıyla 17-45 yaş arasındaki erkeklerin üç aydan uzun süreli yurtdışı planları için Bundeswehr’den izin almasının zorunlu hale getirildiği vurgulandı.

SADECE SAVAŞ DÖNEMLERİNDE UYGULANIYORDU

Düzenlemenin, Wehrdienst-Modernisierungsgesetz kapsamında sessiz sedasız yürürlüğe girdiği belirtilirken, bu yükümlülüğün daha önce yalnızca kriz veya savaş durumlarında geçerli olduğu, artık normal dönemde de uygulanacağı ifade edildi.

Haberde ayrıca, değişikliğin özellikle uzun süreli eğitim, iş veya seyahat planlarını kapsadığı kaydedildi.

SAVUNMA BAKANLIĞI DA DOĞRULADI

Almanya Savunma Bakanlığı’nın da söz konusu uygulamayı doğruladığı aktarılırken, düzenlemenin amacının 'olası bir kriz durumunda kimlerin yurtdışında olduğunun tespit edilmesi' olduğu belirtildi.

Bakanlığın, uygulamanın 'derin etkileri' olabileceğini kabul ettiği, ancak nasıl uygulanacağına dair ayrıntıların henüz netleşmediği de haberde yer aldı.

İZİN KONUSUNDA SIKINTI ÇIKARILMAYACAK AMA BAŞVURU ZORUNLU

Öte yandan izinlerin genel olarak verilmesinin öngörüldüğü, ancak başvuru yapmanın zorunlu olacağına dikkat çekildi.

İzin alınmadan yurtdışına çıkılması durumunda ne tür yaptırımlar uygulanacağına dair ise net bir açıklama yapılmadığı ifade edildi.

ANA HEDEF ASKER SAYISINI ARTIRMAK

Haberde ayrıca bu adımın, Alman ordusunun büyütülmesini hedefleyen daha geniş bir reform paketinin parçası olduğu, asker sayısının 2035’e kadar artırılmasının planlandığı ve genç erkeklere zorunlu yoklama sürecinin kademeli olarak geri getirileceği vurgulandı.

Buna rağmen, silahlı hizmetin zorunlu hale getirilmediği, sistemin şimdilik gönüllülük esasına dayandığı da özellikle belirtildi.

AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ ORDUSUNU KURMAK İSTİYORLAR

ABD Merkezli CNN'in analizine göre Alman Şansölyesi Friedrich Merz, Avrupa’nın en güçlü ordusunu yaratmaya konusunda yeni adımlar atıyor.

Bu kapsamda Almanya, asker sayısını 2035’e kadar 180 binden 260 bine çıkarmayı hedefliyor.