Alman Bild, İsrail-Filistin çatışmasında Türkiye'yi hedef aldı Alman gazetesi, Türkiye'nin Almanya'daki Müslümanları kışkırtmaya çalıştığına yönelik asılsız iddialar ortaya attı.

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7 Ekim saldırıları sonrası İsrail-Filistin gerilimi yeniden tırmandı.

İsrail ordusu, kuşatma altına aldığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında sivilleri öldürüyor.

Saldırılarda yüzlerce can kaybı yaşanırken, Türkiye çatışmanın durdurulması için devreye girdi.

Arabuluculuk için devreye giren Türkiye'yi hedef aldılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birçok ülkenin lideriyle çok yönlü diplomasi yürütürken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Mısır'da kritik temaslarda bulundu.

Türkiye, devam eden gerilimin bölgedeki başka ülkelere sıçramaması ve taraflar arasında arabuluculuk yapmak için harekete geçmiş durumda.

Bild: Filistinli kardeşlerini destekliyor

Her fırsatta Türkiye karşıtı algı oluşturmaya çalışmaktan geri durmayan Almanya basınından Bild gazetesi ise yine tepki çeken ifadelere imza attı.

"Erdoğan, Almanya'da kışkırtıcı vaazlar verdi" şeklinde ifadeler kullanan gazete, “Filistinli kardeşlerini destekliyor." diye yazdı.

"Almanya'daki Müslümanları kışkırtmak istiyor"

Türkiye'nin tavrının açıkça karalanmaya çalışıldığı görülen haberde, skandal ifadeler kullanıldı:

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'daki Müslümanları İsrail'e karşı kışkırtmak istiyor.

Alman gazetesini rahatsız eden tavır

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Zulümle abad olunmaz" başlıklı Cuma hutbesinin Bild'i rahatsız ettiği görüldü.

Gazze’de tüm dünyanın gözü önünde tarihin en büyük zulmünün yaşandığına dikkat çekilen hutbede, "Masumların kanları üzerine kurulu hiçbir hükümranlık uzun süre ayakta kalamaz" vurgusu yapılmıştı.

Söz konusu haberde ayrıca "İsrail'e karşı sert nefret söylemi"nde bulunulduğu öne sürüldü.

Erdoğan: Kalıcı barış nihai çözümden geçiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Doğu'da kalıcı barışın Filistin-İsrail sorununun nihai çözümünden geçtiğini söylemişti.

Erdoğan, "Adil bir barışın kaybedeni olmaz düsturuyla bölgede etkili tüm aktörleri barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz." demişti.