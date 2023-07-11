Alman Bild'in İsveç yorumu: Erdoğan, Süpermen oldu NATO üyeliğini ısrarla isteyen Stockholm ve onu destekleyen Batı'ya karşı Ankara'nın tutumu, Almanya'da günün konularından biri haline geldi.

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Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine karşılık Avrupa Birliği (AB) kartını öne sürdü.

Yapılan sıkı pazarlıklar sonucu İsveç, Ankara'nın AB'ye üyelik sürecine aktif destek vermeyi kabul etti.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi gibi konularda da Türkiye, Stockholm'ün desteğini alacak.

Türkiye'nin taleplerine işaret eden İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, "Terörle mücadelede, organize suçla mücadelede kararlıyız." vurgusu yaptı.

'Erdoğan Süpermen oldu' yorumu

İsveç'e yeşil ışık yakan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavrı, Almanya'da geniş yankı uyandırdı.

Bild gazetesi, "Erdoğan şimdi Süpermen mi?" başlıklı haberinde, Batı'da Türkiye hakkında değişen algıdan rahatsız oldu.

Batı'nın kurtarıcısı Erdoğan

Erdoğan'ın, İsveçlilerin NATO'ya katılmasının ve Ukrayna'nın yanında yer almasının önünü açtığı belirtilerek, "Batı'daki birçok kişi onu övüyor." ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Batı'nın kurtarıcısı" şeklinde söz edilen haberde şunlar aktarıldı:

Tekrar onu (Erdoğan'ı) sevmek zorunda mıyız? Erdoğan zekice oynuyor: İstediğini elde etmek için konumunu kullanıyor.

NATO ile oynuyor, AB'ye baskı kuruyor

Buna örnek olarak, Rusya'dan S-400'leri satın alan Türkiye'ye savaş uçağı tedarikini askıya alan ABD'nin, İsveç ile ilgili durumdan sonra F-16'ları satma konusunda kararlılık göstermeye başladığına dikkat çekildi.

İsveç'in üyeliğine karşılık Türkiye'nin AB üyeliğini dile getiren Erdoğan'ın tutumuna ilişkin, "Sadece NATO ile oynamıyor, AB'yi de baskı altına alıyor." denildi.