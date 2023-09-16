Alman dergisinden koalisyon ortaklarının durumunu anlatan kapak İki yıl önce kurulan ancak beklentileri karşılayamayan koalisyon hükümeti içindeki mücadele dergi kapağına konu oldu.

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Almanya'da 2021 yılının sonlarında Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) koalisyon kurmak üzere el sıkıştı.

Başbakan Olaf Scholz liderliğindeki koalisyon hükümeti, aradan geçen sürede, eski Şansölye Angela Merkel'in ardından bekleneni veremedi.

Almanya'da koalisyon istikrarsızlığı

Alman basını, üç partinin renklerinden hareketle "trafik lambası" koalisyonu olarak anılan oluşumun, kurulduğu günden bu yana istikrarlı olmadığını söylüyor.

Yapılan araştırmalara göre birçok Alman, söz konusu koalisyonun sona ermesini istiyor.

Hükümetteki mücadele dergi kapağına taşındı

Almanya merkezli haber sergisi Stern, koşu yaparken düşerek gözünden yaralanan Başbakan Scholz'u, halterin altında kaldığı anlarla resmetti.

Scholz'un kalkmak için mücadele ettiği, koalisyon ortakları olan FDP Lideri Christian Lindner ve Yeşiller'in liderlerinden Robert Habeck'in ise buna engel olduğu anlar tasvir edildi.

Koalisyon hükümeti içindeki mücadele böylece Alman okurlara aktarılmış oldu.

Görüş farklılıkları giderilemiyor

Almanya'da ısıtma planı, çocuk refahı ve göçmenlik sorunları söz konusu olduğunda koalisyon içinde görüş farklılıkları ortaya çıkıyor.

Yeşiller ise bu farklılıkların toplumsal tartışmanın yansıması olduğunu savunurken, tüm fikirlerin temsil edilmesi gerektiğini söylüyor.

Ancak araştırmalar, Alman halkının yüzde 55'inin koalisyonun devam etmesinden yana olmadığını gösteriyor. Yalnızca 30, mevcut koalisyonu destekliyor.

Halkın çıkarlarını temsil etmiyorlar

Almanya'yı yöneten koalisyonun neden sevilmediği sorulduğunda, bunun gerekçesi "halkın çıkarlarını temsil etmemeleri" olarak gösteriliyor.

Pek çok Alman'ın artık hükümetteki tartışmaların çözüm üretebileceğine inanmadığı belirtiliyor.

Almanlar koalisyonun çökeceğine inanıyor

Scholz önclüğündeki koalisyonun, suç ve göç gibi sorunlara “tatmin edici cevaplar” veremediğine dikkat çekiliyor.

Araştırmanın en çarpıcı yönü ise birçok Alman'ın "trafik lambası" hükümetinin yakında sona ereceğine inanıyor olması.

Bitmeyen uzlaşmazlık

Bu arada Der Spiegel, "Hükümet endüstriyel elektrik fiyatlarında uzlaşma buldu mu?" başlıklı haberinde devam eden anlaşmazlıklardan birine gönderme yaptı.

Ekonomik krizin, yüksek elektrik maliyetleri konusunda sanayiye yardım etmesi için hükümet üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi.

Şansölye Scholz'un masasında henüz aşılamayan "trafik lambası" anlaşmazlığını sona erdirebilecek bir uzlaşma teklifinin olduğu kaydedildi.