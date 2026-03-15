Alman filozof Habermas hayatını kaybetti

Alman Haber Ajansının (DPA), Suhrkamp yayınevine dayandırdığı habere göre, filozof Jügen Habermas 96 yaşında hayatını kaybetti.

Haberde, filozof ve sosyolog Habermas'ın bugün Starnberg kentinde yaşamını belirtildi.

JÜGEN HABERMAS

Almanya'nın Düsseldorf kentinde 1929'da doğan Habermas, Marburg Üniversitesinde 1961 yılında doçent oldu, 1961-1964 yılları arasında da Heidelberg'de felsefe dersleri verdi.

1964'te Frankfurt (am Main) Üniversitesinde felsefe ve sosyoloji kürsüsünün başına geçen Habermas, 1971-1981'de Starnberg'deki bilim-teknik dünyasının yaşam koşullarını araştıran Max Planck Enstitüsünün müdürlüğünü yaptı.

Frankfurt Okulunun temsilcilerinden olan Habermas, 1983'te Frankfurt am Main Üniversitesine döndü ve profesör olarak emekli olduğu 1994'e kadar burada yeniden felsefe kürsüsünün başına geçti.