İran: Netanyahu'yu takip edip öldüreceğiz

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta gerçekleştirdiği saldırılara, İran'dan da misillemeler gecikmedi...

Orta Doğu'da sıcak çatışmalar sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ilişkin de dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre Netanyahu, İran'ın misilleme saldırılarında hedef alınarak öldürüldü.

VİDEOSUNUN 'YAPAY ZEKA' OLDUĞU İDDİASI

Netanyahu’nun 13 Mart’ta çevrim içi katıldığı bir basın toplantısında, İsrail genelinde verilen saldırı alarmı sesinin, toplantının yapıldığı yerde duyulmaması ve ardından yapay zeka ürünü olduğu öne sürülen bazı videoların sosyal medyada yayılması, söz konusu iddialara dayanak gösterildi.

GÜVENLİK TOPLANTISINA KATILMADI

İsrail’de gerçekleştirilen son güvenlik bilgilendirme toplantısına Netanyahu’nun katılmaması da iddiaları güçlendiren gelişmelerden biri olarak yorumlandı.

Toplantıya başkanlık eden isim ise İsrail Savunma Bakanı Israel Katz oldu.

Netanyahu’nun toplantıda yer almaması, sosyal medyada “sağlık durumu” ve “öldüğü” yönündeki spekülasyonların yeniden gündeme gelmesine yol açtı.

"ÇOCUK KATİLİ HAYATTA İSE TAKİP EDİP ÖLDÜRECEĞİZ"

Netanyahu'nun İran’ın misilleme saldırılarında öldürüldüğüne ilişkin iddiaların sosyal medyada yayılmasının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan da (DMO) dikkat çekici bir açıklama geldi.

Konuya ilişkin açıklama yapan İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ise, İsrail yönetimine meydan okudu.

DMO’dan yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilgili, "Eğer bu çocuk katili suçlu hayatta ise, onu tüm gücümüzle takip edip öldüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

İSRAİL BAŞBAKANLIK OFİSİ'NDEN YALANLAMA

İsrail Başbakanlık Ofisi'ne, sosyal medyada artan “Netanyahu'nun öldürüldüğü” iddialarına ilişkin bir açıklamaları olup olmadığı soruldu.

İsrail Başkanlık Ofisi'nden verilen yanıtta, "Bunlar yalan haber, Başbakan iyi durumda." ifadesine yer verildi.