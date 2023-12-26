Alman gazetesi, Rus savaş gemisine saldırıda İstanbul algısı yaptı FAZ gazetesi, saldırı anından fotoğraf kullanmayı tercih etmedi. Haberin fotoğrafında İstanbul'dan geçmiş yıllara ait kareye yer verilmesi dikkat çekti.

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Ukrayna ordusu, Kırım'da Rus savaş gemisini hedef aldı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Mikola Oleşçuk, "Rusya'daki filo gittikçe küçülüyor. Bu sefer büyük çıkarma gemisi Novocherkask..." dedi.

Rus çıkarma gemisine saldırı

Saldırıyı, Rusya Savunma Bakanlığı da doğruladı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Feodosiya Üssü'ne güdümlü uçak füzeleriyle yaptığı saldırı püskürtülürken, büyük çıkarma gemisi Novoçerkassk'ın hasar gördüğü bildirildi.

Alman gazetesi, İstanbul'dan fotoğraf kullandı

Gelişmeyi aktaran Almanya merkezli Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesi, Türkiye ile ilgili algı operasyonu yaptı.

"Ukrayna, Kırım'da Rus savaş gemisini imha etti" başlıklı haberde, İstanbul Boğazı'ndan bir fotoğraf kullanılması göze çarptı.

Saldırı anı yerine Türkiye'den kare seçtiler

Ukrayna'daki son durumla ilgili haberin karesinde saldırı anlarının gösterilmesi yerine, geminin 2021 yılında İstanbul'dan geçişiyle ilgili anlara odaklanıldı.

Saldırı konusunda perspektif sunmak amacıyla gerçekleştirilen görsel seçiminin kasıtlı olduğuyla ilgili yorumlar yapılırken, Kırım'daki olaya ilişkin içeriğin bağlamının dışına çıkarıldığı görüldü.

Ölü ve yaralılar var: Binalar hasar gördü

Bu arada, Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ın sözde yöneticisi Sergey Aksenov, Feodosya'ya "düşman saldırısı" düzenlendiğini duyurarak, limanın güvenlik çemberine alındığını bildirdi.

Çok sayıda ev tahliye edilirken, durumun kontrol altında olduğu ifade edildi. Saldırıda 1 kişi ölürken 2 kişi yaralandı. 6 binanın da hasar gördüğü bilgisi paylaşıldı.