Ukrayna Hava Kuvvetleri, Kırım'da Rusya'ya ait çıkarma gemisi Novocherkassk'ı sabahın erken saatlerinde vurdu.
Açıklamayı, Hava Kuvvetleri Komutanı Mikola Oleşçuk yaptı.
"Rusya'daki filo gittikçe küçülüyor"
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Oleşçuk, "Rusya'daki filo gittikçe küçülüyor." dedi ve ekledi:
Bu sefer büyük çıkarma gemisi Novocherkask... Hava Kuvvetleri pilotlarına ve katılan herkese teşekkürler!
Patlamalar meydana geldi
Ukrayna basınına göre, Kırım'ın güneydoğu kıyısındaki liman şehri Feodosya'da patlamalar duyuldu.
Mühimmat taşıyan bir geminin havaya uçurulduğu ve limanda yangın çıktığı bildirildi.
Bölge sakinleri, patlama sesleri duyduklarını, yükselen duman bulutları gördüklerini ve Kırım köprüsündeki trafiğin aksadığını söyledi.
Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ın sözde yöneticisi Sergey Aksenov, Ukrayna'nın Feodosya'da saldırı düzenlediğini doğruladı.
"Düşman saldırısı düzenlendi"
Rus basınından Interfax'ın aktardığına göre, Aksenov, "Feodosya'ya düşman saldırısı düzenlendi. Liman, kordona alındı. Şu anda patlama durmuş, yangın kontrol edilmiş durumda." dedi.
Çok sayıda evin tahliye edilmesine karar verildi. Aksenov, "Durumu kişisel kontrolüm altında tutuyorum." ifadesini kullandı.
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