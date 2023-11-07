Alman Hava Kuvvetleri Komutanı Gerhartz, İsrail'e kan bağışladı Berlin'den Tel Aviv ile dayanışma konusunda yeni bir adım geldi. Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Gerhartz, İsrail'deki hastanede kan verirken görüntülendi.

AA & Ensonhaber

Almanya, Gazze Şeridi'nde sivilleri bombalayan İsrail'i desteklemeyi sürdürüyor.

Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ingo Gerhartz, İsrail'e ziyarette bulundu.

İsrail'e kan verdi

İsrail devlet televizyonu KAN'ın X sosyal medya hesabından, Gerhartz'in İsrail'deki bir hastanede kan bağışında bulunduğunu gösteren bir fotoğraf yayınlandı.

Söz konusu paylaşımda, Gerhartz'ın Tel Aviv yakınındaki bir hastanede kan bağışında bulunduğu ifade edildi.

Korgeneral Gerhartz'ın bu hareketi, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un dikkat çeken açıklamalarının ardından geldi.

Scholz: Yahudilere saldıranlar, bize saldırıyor demektir

Scholz, "Almanya'da Yahudilere saldıran herkes, hepimize saldırıyor demektir." demişti.

Scholz, Mannheimer Morgen gazetesine yaptığı açıklamada, antisemit olaylar karşısında Almanya'daki insanları "Yahudileri korumaya" çağırarak şunları söylemişti:

Hepimiz Almanya'daki Yahudilerin korunması için ayağa kalkmalıyız, bu aynı zamanda medeni cesaretle ilgili bir konu.

"Yahudi karşıtı sloganlar atmak suçtur"

Almanya'daki Yahudi kurumlarının korunduğuna işaret eden Scholz, şu ifadeleri kullanmıştı:

Antisemitizmi kabul etmeyeceğiz. Çok net yasalarımız var. İsrail bayraklarını yakmak cezai bir suçtur. Masum insanların ölümünü alkışlamak cezai bir suçtur. Yahudi karşıtı sloganlar atmak suçtur.

Şansölye, kolluk kuvvetlerinin bu tür suçları cezalandırma görevi olduğuna işaret ederek, "Kolluk kuvvetleri, gerekli araçlara sahip ve bunları tutarlı bir şekilde kullanmalı." demişti.