İsrail'in eski Başbakanı Barak: Avrupa'da kamuoyunu kaybediyoruz Gazze'de sivil ölümler nedeniyle kendilerine karşı oluşan kamuoyuna işaret eden Barak, "1 ya da 2 hafta içinde Avrupa'da hükümetleri kaybetmeye başlayacağız" dedi. Washington yönetiminin taleplerine değinen Barak, "ABD, İsrail'e ne yapacağını dikte edemez" ifadesini kullandı.

AA

İsrail'in eski Başbakanı Ehud Barak, Gazze'deki sivil ölümler konusunda uyardı.

Kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun kanlı saldırıları devam ediyor.

Barak, özellikle Batılı ülkelerde desteklerinin azalmakta olduğu uyarısında bulunarak, "Avrupa'da kamuoyunu kaybediyoruz." dedi.

"Avrupa'da hükümetleri kaybetmeye başlayacağız"

İsrailli siyasetçi, Politico'ya verdiği röportajında şu ifadeleri kullandı:

1 ya da 2 hafta içinde Avrupa'da hükümetleri kaybetmeye başlayacağız. Bir hafta sonra da Amerikalılarla aramızdaki sürtüşme su yüzüne çıkacak.

"Amerikan taleplerini kabul etmek zorunda kalacağız"

Ehud Barak, ABD'li yetkililerin söylemlerinin son günlerde değiştiğini ve çatışmalara insani ara verilmesi çağrılarının arttığını belirtti.

Eski Başbakan, "Önümüzdeki 2 ya da 3 hafta içinde, muhtemelen daha kısa sürede Amerikan taleplerini kabul etmek zorunda kalacağız." diye ekledi.

"ABD, İsrail'e ne yapacağını dikte edemez"

Barak, ABD'nin, İsrail'in güvenliğindeki önemli rolüne işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

Pencerenin kapandığını görebilirsiniz. Saldırı konusunda Amerikalılarla sürtüşmeye doğru gittiğimiz açık. ABD, İsrail'e ne yapacağını dikte edemez. Ancak biz de onları görmezden gelemeyiz.

Filistin'e destek ihtimali

Barak, ilerleyen süreçte Filistin'e küresel desteğin gelebileceğinin altını çizerek şöyle dedi:

Arap Ligi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin desteğiyle, Arap olmayan ülkelerden bazı sembolik birliklerin de dahil edileceği çok uluslu bir Arap gücünün toplanması ihtimal dışı değildir.



Bu güçler, Filistin yönetiminin (Gazze'de) yönetimi düzgün bir şekilde devralmasına yardımcı olmak için 3 ile 6 ay süre orada kalabilir.

"Arap ülkeleri için önemli"

Mısır ve Ürdün'ün "terörle mücadelede" İsrail ile işbirliğini derinleştirdiklerini belirten Barak, ülkesinin Bahreyn ve BAE ile "normalleşme" anlaşmaları imzaladığını ve bunun Arap ülkeleri için önemli olduğunu vurguladı.

Arap liderlerin halklarına "ilişkilerde yeni sayfanın açıldığını, çatışmaları yatıştırmak için tüm tarafların samimi bir çaba gösterdiğini" söyleyebilmesi gerektiğini kaydeden Barak, İsrail'in de son yıllarda izlediği politikaları değiştirebilecek düşünce yapısına sahip olduğunu anlatması gerektiğini belirtti.

Barak, yine de bu gelişmelerin, "İsrail'in iki devletli bir çözüm müzakereleri için acele etmesi gerektiği ya da edebileceği" anlamına gelmediğini savundu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)