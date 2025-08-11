Alman medyası yine İsrail'i savundu: Gazze'de öldürülen gazeteciye 'terörist' dediler

Alman medyası, İsrail'in savaş suçlarına çanak tutmaya devam ediyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri, pazar günü Gazze Şehri’nde düzenlenen hedefli saldırıda El Cezire muhabiri Enes el Şerif’i öldürdü.

Ordu, Şerif’in Hamas üyesi olduğunu ve "gazeteci kılığında faaliyet gösterdiğini" öne sürdü.

ALMAN GAZETESİ BILD, İSRAİL'İN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPTI

Alman Bild gazetesi, haberi İsrail’in bu iddiasını öne çıkararak manşete taşıdı.

Gazete doğrudan İsrail'in açıklamasını esas alarak "Gazze’de gazeteci kılığında terörist öldürüldü" başlığını attı.

İSRAİL, BELGELERİ ÖNE SÜRDÜ

IDF, ekim ayında Gazze’de ele geçirildiğini söylediği belgelerin, Şerif’in Hamas’la askeri bağlantısını "açıkça" ortaya koyduğunu savundu.

Ordudan yapılan açıklamada, "Bu belgeler, teröristin Katar merkezli El Cezire’ye entegre olduğunun kanıtıdır." ifadeleri yer aldı.

EL CEZİRE İDDİALARI YALANLADI

El Cezire, çalışanının ölümünü doğrularken İsrail’in iddialarını 'asılsız' olarak niteledi.

Yayıncı kuruluş, Gazze’deki El Cezire personelinin sistematik şekilde hedef alındığını ileri sürdü.

Kurum, Şerif’in savaş bölgesinin en tanınan ve en cesur muhabirlerinden biri olduğunu vurguladı.

BM'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Birleşmiş Milletler'e göre El Şerif, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Arap televizyon kanalının hayatta kalan son muhabiriydi.

HAMAS'LA İLİŞKİSİ OLDUĞU İDDİALARINA KARŞI ÇIKTI

CNN’in aktardığına göre İsrail ordusu, temmuz ayında da Şerif’i Hamas üyesi olmakla suçlamıştı.

Şerif ise sosyal medyada, "Hiçbir siyasi bağlantım yok. Tek görevim gerçeği aktarmaktır." yanıtını vermişti.

SON PAYLAŞIMINDA BOMBARDIMANI ANLATTI

Ölümünden dakikalar önce Gazze Şehri’ndeki bombardımanı belgeleyen Şerif, sosyal medyada "Acımasız bombalama... İsrail’in saldırısı iki saattir yoğunlaştı." ifadelerini kullandı.

IDF, saldırıda sivil kayıpları önlemek amacıyla "hassas mühimmat, hava gözetlemesi ve ek istihbarat" kullanıldığını duyurdu.