Alman siyasetçi Spahn: Nükleer silahlara doğrudan erişebilmeliyiz

Almanya’da iktidar ortağı CDU’nun parlamento grup lideri Jens Spahn, Welt am Sonntag’a verdiği demeçte, Rusya’dan gelen tehdidin arttığını belirterek Almanya’nın nükleer silahlara doğrudan erişim hakkı kazanması gerektiğini söyledi. Spahn, yalnızca Almanya’daki ABD nükleer silahlarının yetersiz kaldığını savunarak, Avrupa’nın caydırıcılık gücünü artırmak adına Fransa ve Birleşik Krallık'ın nükleer silahlarında Almanya’nın da söz sahibi olmasını ve hatta bağımsız bir Avrupa nükleer şemsiyesi kurulmasını önerdi.

CAYDIRICI OLMAZSAK, PİYON OLURUZ

“Bu ciddi bir maliyet gerektirir ama korunmak istiyorsak bunu göze almalıyız.” diyen Spahn, “Almanya nükleer bir güç mü?” sorusuna da net şekilde “Evet” yanıtını verdi. Nükleer silahlar konusunda Almanya’nın tarihsel olarak derin bir geçmişe sahip olduğunu hatırlattı.

Avrupa’da nükleer sorumluluğun dönüşümlü paylaşılması gerektiğini belirten Spahn, “Caydırıcı gücü olmayan ülkeler, küresel siyasette yalnızca piyon olur.” ifadelerini kullandı.

"LİTVANYA'NIN TOPRAKLARINI SAVUNMAK ZORUNDA KALABİLİRİZ"

NATO Zirvesi’ne de değinen Spahn, savunma harcamalarının GSYH’nin yüzde 5’ine çıkarılmasını reddeden İspanya’yı sert bir dille eleştirerek, “İttifak içinde birbirimizi koruyacağımıza söz verdiysek, herkes gereken katkıyı yapmalı. İspanya’dan da aynı kararlılığı bekliyoruz.” dedi.

Spahn ayrıca, Almanya'nın NATO sorumluluklarına hazır olması gerektiğini vurgulayıp, “Bir gün Litvanya’nın her karış toprağını savunmamız gerekebilir” uyarısında bulundu. İran’ın nükleer programına da değinen Spahn, bu programın hem askeri hem sivil amaçlı yönlerinin mutlaka engellenmesi gerektiğini dile getirdi.