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    Alman tur operatörleri, 2023 yaz tatili için Türkiye'ye odaklandı

    Alman tur operatörleri, 2023 yaz tatili için Türkiye'ye odaklandı

    Türk turizminden memnun olan Almanlar, iyi fiyat-performansa ve kaliteye dikkat ediyor. Türkiye'nin, paket tur aramalarında İspanya, Mısır ve Yunanistan'ı geride bıraktığı kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 09:22
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    Türkiye, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da turistlerin gözde mekanları arasında ilk sırayı aldı.

    2022 yılı sonunda 50 milyon turist ve 44 milyar dolar turizm geliri hedefi açıklandı.

    Alman basınından "Touristik Aktuell" adlı internet sitesi, Türkiye'de 2023 yaz tatili konusunda beklentilerin yüksek olduğunu yazdı.

    2023 için iyimser tablo

    Geçtiğimiz turizm yılındaki rekor rakamların ardından Türkiye'deki tur operatörlerinin gelecek yıl için son derece iyimser olduğu, hem uçuş hem de otel sektörlerinde kapasitelerin genişletildiği belirtildi.

    En yüksek turist sayısı ve geliri hedefi

    Türkiye'deki turizm yetkilileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun kutlanacağı 2023 yılında tarihin en yüksek turist sayısı ve gelirine ulaşmayı amaçlıyor.

    Haberde, Alman Alltours patronu Willi Verhuven'in, 2024'te Türkiye'de en az 500 bin misafir ağırlamak istediği kaydedilerek, şunlar aktarıldı:

    Türkiye zirvede: İspanya, Mısır ve Yunanistan'ı geçti

    "Türk Rivierası, Alman tur operatörleri için en iyi 15 otel destinasyonu arasında bir numara. Türkiye, şu anda paket tur arama sorgularında İspanya, Mısır ve Yunanistan'ın çok ilerisinde."

    Alman tur operatörleri, 2023 yaz tatili için Türkiye ye odaklandı #1

    Almanlar, Türk turizminden memnun

    Türkiye'nin imajının son zamanlarda önemli ölçüde iyileştiği ifade edilerek, "Almanlar, Türk turizminin onlara sunduklarını takdir ediyor. İyi fiyat-performans oranı burada önemli bir rol oynamaya devam ediyor.

    Aynı zamanda bu bir kalite meselesi. Özellikle koronavirüs döneminde birçok otelci tesislerine yatırım yaptı ve tatil köylerini yeniledi." denildi.

    Tur operatörleri, sayıları ikiye katlamak istiyor

    En son rezervasyonların, daha ucuz rezervasyonlara yönelik hafif bir eğilime rağmen, Almanların kaliteye odaklandığını gösterdiği, tur operatörlerinin ise Türkiye için sayıları en az ikiye katlamak istediğine dikkat çekildi.

    Alman tur operatörleri, 2023 yaz tatili için Türkiye ye odaklandı #2


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