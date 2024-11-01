Almanlar, Donald Trump'ın başkan olmasını istemiyor

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ABD 5 Kasım başkanlık seçimlerine günler kaldı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın kıyasıya mücadelesi ise hız kesmeden sürüyor.

Beyaz Saray'ın koltuğuna oturmayı başaran isim, sadece Amerika'yı değil birçok ülkeyi de etkileyen kararlar veren mercii haline gelecek.

SEÇİMLERDEN ÖNEMLİ BİR BİÇİMDE ETKİLENECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYORLAR

Bu bağlamda Almanya da ABD seçimlerine ilişkin bir araştırma yaptı.

Alman kamu televizyonu ZDF, Almanya halkının başkanlık yarışında adaları nasıl gördüğünü ve kimi desteklediklerini araştırdı.

Almanya halkının neredeyse tamamı, ABD başkanlık seçimlerinde çıkacak sonucun Almanya'yı önemli bir biçimde etkileyeceği görüşünde.

ZDF'nin Politbarometer isimli kamuoyu araştırmasına göre, ilgili ankete katılanların yüzde 48'i, ABD'deki seçimin Almanya için "çok önemli", yüzde 44'ü de "önemli" olduğunu dile getirdi.

"TRUMP'IN SEÇİLMESİ KRİZLERİ DERİNLEŞTİRECEK"

Araştırma, Almanya halkının yüzde 63'ünün Kamala Harris'in kazanmasının Almanya açısından daha iyi olacağı görüşünde olduğunu ortaya koyuyor.

Yüzde 81'lik bir kesim, Donald Trump'ın başkan seçilmesi hâlinde bunun Almanya açısından kötü olacağını belirtirken katılımcıların yüzde 71'i Trump'ın başkan olmasının, dünyada yaşanan sorunları ve krizleri daha da derinleştireceğine inanıyor.

HARRIS VE SCHOLZ DAHA UYUMLU ÇALIŞIR

Kamuoyu araştırmasına katılanlara Trump ya da Harris'in ABD başkanı olması hâlinde hangi Alman liderin federal başbakan sıfatıyla bu iki isimden biri ile daha uyumlu bir iş birliği içinde olabileceği de soruldu.

Katılımcıların yüzde 35'i, Harris'in olası başkanlığında hâlihazırda Almanya Başbakanı olan Olaf Scholz'un Almanya-ABD ilişkileri açısından daha iyi bir isim olacağını savunuyor.

Ana muhalefetteki Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) önümüzdeki yıl yapılacak olan Federal Meclis seçimlerinde başbakan adayı olan Friedrich Merz'in Harris'le daha uyumlu çalışacağını düşünenlerin oranı da yine yüzde 35 olarak belirlendi.

Trump'ın Beyaz Saray'da olduğu bir denklemde ise sonuç çok farklı çıkıyor.

Ankete katılan Almanların yüzde 54'ü, sağ muhafazakâr Merz'in Trump ile daha iyi bir ilişki içinde olacağı görüşünde. Sosyal demokrat Scholz'un Trump'la uyumunun Merz'e göre daha iyi olacağını savunanların oranı ise sadece yüzde 14 olarak ölçüldü.

ALMANLAR HARRIS'İN KAZANACAĞINI DÜŞÜNÜYOR

Alman kamuoyunda, ABD başkanlık seçimini kazanmaya yakın olan tarafın Demokrat aday Kamala Harris olduğu görüşü hâkim.

Yüzde 45'lik kesim Harris'in kazanacağını, yüzde 38'lik grup ise Trump'ın sandıktan zaferle çıkacağını düşünüyor. Ancak oranlarda son iki haftada Harris aleyhine büyük bir değişim gözleniyor.

14 gün önce yapılan ankette Harris'in kazanacağına inananların oranı yüzde 72, Trump'ın galip geleceğini ifade edenlerin oranı ise yüzde 23 çıkmıştı.

KATILIMCILARIN YÜZDE 83'Ü HARRIS DEDİ

Araştırmaya katılanlara sorulan, "Siz kimin kazanmasını istersiniz?" sorusuna yüzde 83 "Harris" yanıtını verirken sadece yüzde 10 Trump'ı destekliyor.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi taraftarları dışında diğer tüm partileri destekleyenler Harris'i tercih ederken sadece AfD'liler yüzde 57'lik bir oranla Trump'ın kazanmasını istiyor.