Almanların yalnızca yüzde 40'ı, fikirlerini özgürce ifade edebildiğine inanıyor Almanya'da yapılan ankete göre, halkın çoğunluğu, siyasi görüşlerini rahatlıkla dile getiremediğini söyledi. Alman basını, "Duvar'ın yıkılmasından bu yana değerler sürekli düştü" dedi.

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Almanya'da ifade özgürlüğüyle ilgili yapılan anketin sonuçları paylaşıldı.

Halkın büyük bir bölümünün, kendini özgürce ifade edemediğini düşündüğü ortaya çıktı.

Ankete katılanların yüzde 44'ü, bir düşünce özgürce dile getirilirken dikkat edilmesi gerektiği görüşünde.

Almanya'da ifade özgürlüğü endişesi

Yalnızca yüzde 40'lık kesimin, siyasi görüşlerini ifade edebildiği belirlendi.

Alman basınından Zeit gazetesi, "Federal Cumhuriyet'te siyasi görüşlerin ifade edilmesi konusunda daha önce hiç bu kadar büyük endişeler yaşanmamıştı. Yeşiller Partisi'nin destekçileri ise ifade özgürlüğü olduğuna inanıyor." dedi.

Almanya'da giderek daha az sayıda insanın, siyasi görüşlerini ifade edebildiğini düşündüğüne dikkat çekildi.

"Duvar'ın yıkılmasından bu yana değerler sürekli düştü"

1990 yılında Almanların yüzde 78'inin ifade özgürlüğü konusundaki soruyu "kendinden emin bir şekilde yanıtladığı" hatırlatılarak, "Duvar'ın yıkılmasından bu yana değerler sürekli düştü." denildi.

Yaş gruplarına göre ifade özgürlüğü oranı

Ankete katılan yaş grupları arasında belirgin farklar olduğuna da dikkat çekildi: