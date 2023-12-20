Almanların yalnızca yüzde 40'ı, fikirlerini özgürce ifade edebildiğine inanıyor

Almanya'da ifade özgürlüğüyle ilgili yapılan anketin sonuçları paylaşıldı.
Halkın büyük bir bölümünün, kendini özgürce ifade edemediğini düşündüğü ortaya çıktı.
Ankete katılanların yüzde 44'ü, bir düşünce özgürce dile getirilirken dikkat edilmesi gerektiği görüşünde.
Almanya'da ifade özgürlüğü endişesi
Yalnızca yüzde 40'lık kesimin, siyasi görüşlerini ifade edebildiği belirlendi.
Alman basınından Zeit gazetesi, "Federal Cumhuriyet'te siyasi görüşlerin ifade edilmesi konusunda daha önce hiç bu kadar büyük endişeler yaşanmamıştı. Yeşiller Partisi'nin destekçileri ise ifade özgürlüğü olduğuna inanıyor." dedi.
Almanya'da giderek daha az sayıda insanın, siyasi görüşlerini ifade edebildiğini düşündüğüne dikkat çekildi.
"Duvar'ın yıkılmasından bu yana değerler sürekli düştü"
1990 yılında Almanların yüzde 78'inin ifade özgürlüğü konusundaki soruyu "kendinden emin bir şekilde yanıtladığı" hatırlatılarak, "Duvar'ın yıkılmasından bu yana değerler sürekli düştü." denildi.
Yaş gruplarına göre ifade özgürlüğü oranı
Ankete katılan yaş grupları arasında belirgin farklar olduğuna da dikkat çekildi:
16 ila 29 yaş aralığının yaklaşık yüzde 50'si 'konuşabildiğini' söyledi. Tüm ileri yaş grupları için bu oran yalnızca yüzde 36 ila 38 arasında.
Buna karşılık 45-59 yaş grubundakilerin çoğunluğu, yani yüzde 51'i, siyasi görüşlerini ifade ederken dikkatli olmaları gerektiği görüşünde. 16-29 yaş grubunda ise bu oran yüzde 32.
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