Almanya, artan döner kebap fiyatından dertli Ülkede yükselen döner fiyatı, Federal Meclis'in gündemine taşındı. Yeşiller Milletvekili Steinmüller, "Bir dönerin 3,50 euro ya da 7 euro olması gençler için fark ediyor" dedi.

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Almanya'da en çok tüketilen fast food konumundaki döner, ülkede enflasyon hesabı üzerinden gündem oldu.

Yeşiller'den Milletvekili Hanna Steinmüller, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, artan döner kebap diyatlarının birçok genci endişelendirdiğini söyledi.

Daha sonra Alman basınına konuşan Steinmüller, bunu neden yaptığını anlattı.

Son yıllarda Federal Meclis'te çok sayıda genci misafir ettiğini belirten Steinmüller, ayrıca sokakta, yükselen fiyatların kendileri için büyük bir sorun olduğunu söyleyen birçok gençle de konuştuğunu belirtti.

"3,50 euro ya da 7 euro olması fark ediyor"

Sözü fiyat konusuna getiren Steinmüller, şöyle devam etti:

Bir dönerin 3,50 euro ya da 7 euro olması gençler için fark ediyor. Son yıllarda gençlerin politik söz hakkı nispeten az olduğu için, hayatın bu gerçekliğini Federal Meclis'e taşımak istedim.

Almanya'da gündem döner fiyatları

Bununla ilgili geri bildirimlerin olumlu olduğunu belirten Alman vekil, şu ifadeleri kullandı:

Geçen hafta Berlin'de bir gençle döner fiyatlarını konuştum. Daha sonra Instagram'daki konuşmamı gördü. Bana bu konuyu Federal Meclis'te gündeme getirmemden mutlu olduğunu belirten bir mesaj gönderdi.



Ayrıca döner fiyatlarının Federal Meclis'te de sorun olmasının iyi bir şey olduğunu söyleyen çok sayıda genç vardı.

Gençler artan döner fiyatından memnun değil

Steinmüller, gençlerin artan döner fiyatları konusundaki hoşnutsuzluğuna değinirken şöyle dedi:

Onları anlayabiliyorum. Fiyatların neden yükseldiğini de anlıyorum. Özellikle salgın sırasında birçok genç, yeterince siyasi ilgi görmediğini hissetti.



İşte bu yüzden gençlerin hayatlarındaki gerçekleri gördüğümüzü ve onların sorunlarını ciddiye aldığımızı göstermenin önemli olduğunu düşünüyorum.

"En son ne zaman döner yediniz?" sorusunu yanıtlayan Hanna Steinmüller, "Ben vejeteryanım, yani muhtemelen 15 yıl civarında oldu." dedi.

Yüksek fiyatın nedenleri

Artan gıda ve enerji fiyatlarının yanı sıra asgari ücretin döner fiyatlarını etkilediğini belirten Yeşiller milletvekili, buna ek olarak birçok dönercinin yüksek oranda personel istihdam ettiğini belirtti.

"Uzun yıllar çok ucuzdu"

Fiyat artışının bir bakıma "telafi edici" bir gelişme olduğunu anlatan Steinmüller, "Çünkü dönerler uzun yıllar çok ucuzdu." şeklinde konuştu.