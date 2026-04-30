Yunan bakan Dendias'tan Türkiye çıkışı: “Takıntı” vurgusu yaptı

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, katıldığı 3. Uluslararası Deniz Güvenliği Konferansı’nda ülkesinin savunma stratejisi ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE BİZİM BİRİNCİL ENDİŞEMİZ OLMAMALI"

Dendias, Yunanistan’ın tüm stratejisini Türkiye üzerine kurmasının getirdiği zafiyeti kabul ederek, ülkesinin Türkiye merkezli bir bakış açısıyla hareket etmemesi gerektiğini ilk kez itiraf etti:

"Yunanistan, Türkiye merkezli bir ülke haline gelmemeli. Türkiye bizim birincil endişemiz değil ve olmamalı."

DENİZ HUKUKU ELEŞTİRİSİ

Türkiye’nin uluslararası hukuk çerçevesinde yürüttüğü ve adaların deniz yetki alanlarına ilişkin ezber bozan tezleri karşısında savunmaya geçen Dendias, Türkiye'nin haklı argümanlarını itibarsızlaştırmaya çalışırken aslında duydukları büyük rahatsızlığı hakkında, "Bir hukuk fakültesi birinci sınıf öğrencisi bu tür argümanlar sunsa, ya doğrudan başarısız olur ya da alay konusu olurdu." şeklinde skandal açıklamaya imza attı.