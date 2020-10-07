Almanya, BAE ve İsrailli bakanları buluşturdu

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed ile İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi, iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme görüşmeleri çerçevesinde Berlin'de buluştu.

ABD'nin öncülük ettiği, BAE ile İsrail arasındaki normalleşme sürecine Almanya da dahil oldu. İki ülkenin dışişleri bakanları, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın ev sahipliğinde Berlin'de görüştü.

"ALMANYA İÇİN BÜYÜK BİR ONUR"

Görüşmelere ev sahipliği yapan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında, hükümetinin iki ülke arasındaki yakınlaşmaya verdiği desteği dile getirdi.

Görüşmeyi "Almanya için büyük bir onur" olarak niteleyen Maas, "İlk toplantı için Berlin'i seçmiş olmaları bir güven göstergesi. Bunun için çok teşekkür ederim." dedi.

"ORTA DOĞU'DAKİ ÇIKMAZIN ÜSTESİNDEN GELİN"

Maas, BAE ile İsrail arasındaki normalleşmenin yeni bir ivme kazanacağı umudunu dile getirerek, "Orta Doğu barış sürecindeki çıkmazın üstesinden gelin." çağrısında bulundu.

"AKTİF KATKI YAPMAYA HAZIRIZ"

Filistin meselesinde iki devletli çözüme vurgu yapan Maas, ülke olarak Avrupalı ​​ortaklarıyla birlikte bu konuya aktif katkı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

BİN ZAYED: "BARIŞI MÜMKÜN KILMAK İSTİYORUZ"

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed de ülkesinin İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararını savundu.

Anlaşmayla Orta Doğu'nun bundan sonra yeni bir döneme tanıklık edeceğini öne süren Zayed, "Barışı mümkün kılmak istiyoruz, bölgenin refahı için barışı sağlamak istiyoruz, birlikte çalışmak istiyoruz." diye konuştu.

Zayed, BAE'nin İsrail-Filistin çatışmasında iki devletli çözüme verdiği desteği de yineledi.

ASHKENAZİ, "İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM" DEMEDİ

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi de BAE ile ABD ara buluculuğunda normalleşme anlaşmasının önemli olduğunu belirterek, emirlikle iş birliğini geliştirmek için görüşmelere devam etme sözü verdi.

Ashkenazi, BAE ile normalleşme adımlarına ilişkin, "Bu, bölgede istikrarı destekleyecek ve belki de gelecekte başka anlaşmalara da vesile olacaktır." dedi.

Gabi Ashkenazi, iki devletli çözüme ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

YAHUDİ SOYKIRIM ANITI'NI ZİYARET ETTİLER

Üç bakanın, Berlin'de bulunan Yahudi Soykırım Anıtı'nı birlikte ziyaret etmesi dikkati çekti.

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