Almanya Başbakanı Merz: Türkiye bizim için son derece değerli bir NATO ortağı

AA

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin değerli bir NATO ortağı olduğunu söyleyen Merz, savaş uçaklarının satışını da değerlendirdi.

Merz, savaş uçaklarının Türkiye’ye satışı konusunu hükümet olarak değerlendireceklerini açıkladı.

"TÜRKİYE'Yİ KENDİMİZE BAĞLAMA ARZUSUNDAYIZ"

Türkiye’nin NATO’nun büyük ve stratejik üyelerinden biri olduğunu vurgulayan Merz, "Türkiye'yi kendimize sıkıca bağlama arzusundayız." dedi.

"TÜRKİYE BİZİM İÇİN DEĞERLİ"

Türkiye’nin jeopolitik olarak çok önemli bir alanı koruduğunu belirten Merz, "Türkiye bizim için son derece değerli ve önemli bir NATO ortağı. Bunu sürdürmek ve daha da genişletmek için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE GELECEK

Almanya Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetini kabul ederek yakın zamanda Ankara’yı ziyaret edeceğini de duyurdu.