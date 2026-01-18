ABD basını: Netanyahu, Trump’tan İran’a saldırıdan vazgeçmesini istedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik olası askeri müdahaleden son anda vazgeçtiği sürece ilişkin dikkat çekici kulis bilgileri ABD basınında yer aldı.

ABD merkezli Washington Post gazetesi, ABD’li ve Orta Doğulu diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump’ın İran’a saldırı planını değerlendirdiği süreçte kapsamlı askeri ve siyasi raporlar aldığına dikkat çekti. Haberde, Beyaz Saray’ın hem müttefik ülkelerden gelen diplomatik baskılar hem de askeri kapasiteye ilişkin endişeler nedeniyle geri adım attığı belirtildi.

PENTAGON ENDİŞELİ: BÖLGEDEKİ GÜÇ YETERSİZ

Pentagon yetkililerinin, İran’ın olası geniş çaplı bir karşı saldırısına karşı bölgede konuşlu ABD askeri gücünün yetersiz kalabileceğinden kaygı duyduğu aktarıldı. Özellikle USS Abraham Lincoln uçak gemisi grubunun o dönemde Güney Çin Denizi’nde bulunmasının, askeri planlamayı zorlaştıran faktörlerden biri olduğu vurgulandı.

NETANYAHU 2 KEZ ARADI

Habere göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu kaygıları paylaşarak Trump’ı iki kez telefonla aradı. Netanyahu’nun, ABD’nin güçlü donanma desteği olmadan İsrail’in kendini savunmaya tam olarak hazır olmadığını dile getirdiği ve bu nedenle İran’a yönelik saldırıdan kaçınılmasını istediği iddia edildi.

ARAP BAŞKENTLERİNDEN "İTİDAL" ÇAĞRILARI

ABD basınına yansıyan bilgilere göre, bazı Arap ülkeleri de Beyaz Saray ile doğrudan temas kurarak askeri gerilimin tırmanmaması yönünde çağrıda bulundu. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Trump ile telefon görüşmesi yaptığı ve olası bir askeri harekatın bölge güvenliği ve ekonomisi üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunduğu belirtildi.

Bir Körfez ülkesi yetkilisinin, “Washington’a verilen ortak mesaj askeri eylemden kaçınılması yönündeydi” sözlerine yer verildi.

TAHRAN'DAN GELEN MESAJ, TANSİYONU DÜŞÜRDÜ

Haberde öne çıkan bir diğer unsur ise İran ile kurulan dolaylı temas oldu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’a ilettiği mesajın gerilimin düşmesinde etkili olduğu kaydedildi. Bu temasın ardından Trump’ın Oval Ofis’te yaptığı açıklamalarda daha yumuşak bir dil kullandığına dikkat çekildi.

"KISA BİR OPERASYON OLMAYACAKTI"

Kaynaklar, Trump’ın İran’a yönelik olası bir saldırının kısa ve sınırlı bir operasyon olmayacağını, aksine yaklaşık 30 bin ABD askerini riske atabilecek kapsamlı bir çatışmaya dönüşebileceğini fark ettiğini aktardı. Eski bir ABD’li yetkili, Trump’ın Venezuela benzeri, düşük maliyetli ve sonuç odaklı operasyonları tercih ettiğini, ancak İran senaryosunun çok daha karmaşık olduğunu gördüğünü ifade etti.

"TAHRAN GERİ ADIMDAN RAHATSIZ"

Haberde, İran yönetimiyle temas halinde olan üst düzey bir Avrupalı yetkilinin değerlendirmelerine de yer verildi. Söz konusu yetkili, İran tarafının Trump’ın askeri seçenekten vazgeçmesini memnuniyetle karşılamadığı, aksine bu durumdan rahatsızlık duyduğu ve süreci bir tür hayal kırıklığı olarak gördüğü yönünde yorum yaptı.