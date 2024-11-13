Almanya Başbakanı Scholz 11 Aralık'ta güvenoyu isteyecek

DHA

Almanya'da koalisyon hükümeti çöktü...

SPD, Yeşiller ve CDU/CSU partilerinin meclis grupları, erken seçim tarihi konusunda anlaştı.

Varılan anlaşmaya göre erken seçimler, 23 Şubat 2025'te yapılacak.

Ülkede erken seçime gidebilmesi için önce Başbakan Olaf Scholz'un Federal Meclis'ten güven oyu istemesi gerekiyordu..

Ve tarih belli oldu.

11 ARALIK'TA GÜVENOYU İSTEYECEK

Scholz, 23 Şubat 2025'te erken seçim yapılabilmesi için 11 Aralık'ta güvenoyu talebinde bulunacağını bildirdi.

Scholz, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada "Federal Meclis'in 16 Aralık'ta bu konuda karar verebilmesi için 11 Aralık'ta güvenoyu talebinde bulunacağım." dedi..

"BU KARAR KAÇINILMAZDI"

Scholz, Maliye Bakanı Christian Lindner'in görevden alınmasına ilişkin ise "Bu karar doğruydu ve kaçınılmazdı." ifadesini kullandı.