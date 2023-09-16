Almanya Başbakanı Scholz: Avrupa'nın hasta adamı olmamak için ek borca hayır Muhalefetin yapıcı olması gerektiğini belirten Scholz, krizler karşısında hep birlikte hareket etmelerinin önemine değindi. Scholz, ilave borçlanma durumunda 'Avrupa'nın hasta adamı'na dönüşebilecekleri uyarısında bulundu.

ensonhaber.com

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, ülkesinin mevcut durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Scholz, Almanya'da kriz yaşandığına dair yorumların abartıldığını söyledi.

Die Welt gazetesine konuşan Scholz, ülkesinin krizde olduğuna dair görüşler konusunda uyardı.

Avrupa ülkesi hakkında iyi mesajlar olduğuna da işaret eden Scholz, büyük pil fabrikalarının inşaatı, elektromobiliteye yapılan milyarlarca dolarlık yatırım ve Avrupa'da yarı iletken üretimine ev sahipliği yapmalarını bu duruma örnek gösterdi.

"Hasta adam olmamak için ek borca hayır diyorum"

Bu şekilde yeni iş alanlarının oluşturulduğunu anlatan Alman Başbakan, Almanya'nın "Avrupa'nın hasta adamı" olmasını engellemek üzere ne yaptığı sorulduğunda şu yanıtı verdi:

Ek borca hayır diyorum! Ek borç, sorunları çözmez ama yeni sorunlar yaratır.

Ulusal seferberlik istedi

Olaf Scholz, sorunlar karşısında "ulusal çaba" çağrısında bulundu.

Scholz, Almanya'nın ileriye gidebilmesi için “hükümetin her kademesine ve sorumlularına” ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

Yapıcı muhalefet vurgusu

65 yaşındaki Alman siyasetçi, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

Yapıcı bir muhalefet de önerileriyle bu güç gösterisine katkıda bulunabilir. Her özel öneriyle yakından ilgilenmeye hazırım.



Bu, parti-siyasi profil oluşturmayla ilgili değil, ülkemizin geleceğiyle ilgili bir durum.