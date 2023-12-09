Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna savaşı yakında bitmeyecek Şansölye Scholz, "Putin bizden pes etmemizi beklememeli" dedi. Savaşın yakın dönemde sona ereceğini düşünmediklerini belirten Scholz, "Ukrayna'ya yardım etmeliyiz" ifadesini kullandı.

AA & Ensonhaber

Almanya, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yakın bir zamanda biteceğini düşünmüyor.

Şubat 2022'de başlayan ve devam eden saldırılar, Kiev yönetimini Batı'dan askeri araç gereçlerle ilgili tedarik talebinde bulunmaya itti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Rusya, zafer elde edemeyecek çünkü biz Ukrayna'yı destekliyoruz." demişti.

Ukrayna'ya desteğini yineleyen Scholz, çatışmanın yakın zamanda sona ermeyeceği görüşünde oldukları için Rusya karşısında Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

"Bu savaş yakın zamanda bitmeyecek"

Scholz, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) konferansında şunları söyledi:

Hayır, bu savaş yakın zamanda bitmeyecek. Hepimiz bitmesini isterdik. Bu yüzden baskıyı sürdürmemiz gerekiyor.



Dayanışma temelinde Ukrayna'ya yardım etmeliyiz. Ukrayna'nın savunma mücadelesini mali kaynak ve silahlarla destekliyoruz.

"Putin bizden pes etmemizi beklememeli"

Şansölye, vatandaşlar tarafından kendisine sık sık Moskova'ya yönelik yaptırımların doğru olup olmadığı sorulduğunu ve kendisinin de şu yanıtı verdiğini söyledi:

Evet. (Rusya Devlet Başkanı Vladmir) Putin bizden pes etmemizi beklememeli.

Ukrayna'ya Alman desteği

Almanya, Ukrayna'nın ABD'den sonra ikinci en büyük destekçisi olarak kabul ediliyor.

Berlin yönetimi, savaş tankları, ağır toplar ve hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere Ukrayna'ya geniş ölçekte silahlar sağlıyor.

Alman hükümeti, cuma günü, Ukrayna'ya mermiler, insansız hava araçları ve diğer askeri araçları içeren yeni yardım paketini duyurdu.

Yeni paket; 10 Vector keşif uçağı, bin 750 top mermisi, 70 el bombası fırlatıcı, 6 devriye arabası ve 8 kamyonun yanı sıra 100 bin askeri ilk yardım çantasını içeriyor.