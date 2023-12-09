Ukrayna First Lady'si Zelenska'dan yardım çağrısı: Dünya yorulursa biz ölürüz

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin eşi Olena Zelenska, dünyaya yaptığı çağrıda, ülkesine askeri yardımların devam etmesi gerektiğini söyledi.

Kiev yönetimi, Rusya'ya karşı Batı'dan istediği yardımları alamadığını belirtiyor.

60 milyar dolarlık destek engellendi

Ukrayna First Lady'si Zelenska, Batılı ülkelerin mali desteğe devam etmemesi halinde Ukraynalıların ölüme terk edilme tehlikesiyle karşı karşıya olacağı konusunda uyardı.

Zelenska, ABD'de Cumhuriyetçi senatörlerin Ukrayna'ya 60 milyar dolardan fazla desteği engellemesinden sonra konuştu.

"Dünya yorulursa, ölmemize izin verirler"

BBC'ye demeç veren Zelenska, "Dünya yorulursa, ölmemize izin verirler." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna yardımı üzerinde anlaşmaya varılamamasının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "hediye" olacağını söyleyerek, tarihin "özgürlük davasına sırt çevirenleri sert bir şekilde yargılayacağı" uyarısında bulundu.

Zelenska: Bıkarsak ölürüz

"Gerçekten yardıma ihtiyacımız var." diyen Zelenska, şöyle devam etti:

Bu durumdan bıkamayız çünkü bıkarsak ölürüz. Yardım etmeye yönelik tutkulu isteğin söneceğine dair işaretleri görmek bizi çok üzüyor. Bu, bizim için bir hayat meselesi. Bu nedenle acı veriyor.