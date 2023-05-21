Almanya Başbakanı Scholz'dan Ukrayna'ya hatırlatma: F-16 savaş uçağımız yok Kiev'e savaş uçağı teslimatına değinen Scholz, ellerinde F-16 olmadığını söyledi. Scholz, "Kaynaklarımızı seferber ettik" ifadesini kullandı.

ensonhaber.com

ABD, müttefikleriyle birlikte Ukrayna'ya F-16 transfer etmeye hazırlanıyor.

Bu konu, Kiev'e askeri desteği artırma noktasında yoğun baskıyla karşılaşan Almanya'nın da gündemindeydi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı tedarikine katılımının ele alınmadığını söyledi.

"Bizde böyle uçaklar bile yok"

Scholz, Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında bazı televizyonlara verdiği demeçte, "Her şeyden önce herkes biliyor ki bizde böyle uçaklar bile yok." dedi.

Alman Şansölye, Kiev'e "doğrudan önemi olan" destek sağladıklarını hatırlatırken şöyle konuştu:

Bunlar, organize ettiğimiz ve yakın gelecekte organize edeceğimiz tank, mühimmat, çeşitli hava savunma teçhizatı teslimatlarıdır.

"Kaynaklarımızı seferber ettik"

Olaf Scholz, Almanya'nın ABD'den sonra Ukrayna'ya en büyük desteği veren ülke olduğunu yineledi ve ekledi: