G7 liderlerinden Ukrayna ve küresel gıda güvenliği mesajı Liderler, Kiev'e gerekli desteği sağlamaya devam edeceklerini söyledi. Zirve kapsamında dirençli küresel gıda güvenliği vurgusu da yapıldı.

AA

Japonya'nın Hiroşima kentinde, G7 Zirvesi kapsamında ilgili ülkelerin liderlerini ağırladı.

Zirve marjında Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'nın durumuna ilişkin bir oturum gerçekleştirildi.

Oturuma konuk lider Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky de katıldı.

G7 liderleri, Ukrayna'ya gerektiği sürece diplomatik, finansal, insani ve askeri destek sağlayacaklarını taahhüt etti. G7 liderleri ayrıca Ukrayna'da barışı yeniden tesis etme kararlılıklarını yineledi.

Ev sahibi Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Zelensky'e Ukrayna'da, adil ve kalıcı barış için samimi çabalarından dolayı tebriklerini sundu.

Milyonlarca insan açlıkla karşı karşıya

Öte yandan G7 liderleri, zirve kapsamında "Direnç Küresel Gıda Güvenliği için Hiroşima Eylem Bildirisi" yayımladı.

Koronavirüs, Rusya-Ukrayna Savaşı, değişken enerji ve gübre fiyatlarının küresel gıda güvenliğini tehdit ettiği kaydedilen bildiride, 2021 yılında dünyada 828 milyona yakın kişinin açlıkla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Kıtlık riskine dikkati çekilen bildiride, kötüye giden küresel gıda güvenliği krizine karşı birlikte çalışılmasının önemi kayda geçirildi.

Küresel gıda güvenliği krizine karşı iş birliği mesajı

Bildiride, Karadeniz Tahıl İnisiyatifi'nin azami potansiyelinde ve sorunsuz işleyişinin sürdürülmesi için taraflara çağrı yapıldı.

Uygun fiyatlı, güvenli ve besleyici gıdaya erişimin temel ihtiyaç olduğu vurgulanan bildiride, piyasalarda öngörülebilirliği artırarak, sürdürülebilir sistemlerin oluşturulmasının önemine işaret edildi.

Bildiride, "Dirençli küresel gıda güvenliğini ve herkesin beslenmesini sağlamak başta olmak üzere her bir insan için daha iyi bir gelecek inşa etmek ortak hedefimizdir." ifadesi kullanıldı.