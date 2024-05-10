Almanya, Berlin'de yaşayan Türk altızları konuşuyor 'Berlinli Altızlar' olarak anılan kardeşler, Berlin Başkonsolosluğu'nu ziyaret etti. Baba Hikmet Temiz, yaşadıkları zorluklardan bahsetti.

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AA

Almanya'nın başkenti Berlin'de hayatlarını sürdüren Türk altız kardeşler, Avrupa ülkesinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Kardeşler, "Berlinli Altızlar" anlamındaki Berliner Sechslinge olarak anılıyor.

16 yıl önce tüm dünyada haber yapılan Türk altız kardeşler, Başkonsolos İlker Okan Şanlı'ya ziyarette bulundu.

"Maraton gibi devam ediyor"

Ülke genelinde ilgiyle izlenen "Berlinli Altızlar" Zeynep, Zehra, Esma, Rana, Ahmed ve Adem ile kardeşleri Meryem ve Malik Musa’nın ebeveynleri Roksana ve Hikmet Temiz, Berlin Başkonsolosu Şanlı'ya daveti için teşekkür etti.

Aslen Rizeli olan Hikmet Temiz, ekim ayında 16 yaşına girecek altızları büyütürken yaşadıkları zorluklara dikkati çekerek, "Zor tabii ki halen maraton gibi devam ediyor." dedi.

İki araç kullanmak zorundalar

Toplam 10 kişi olduklarını belirten Hikmet Temiz, bu nedenle iki araç kullanmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Almanya'nın Türk altızları - FOTO GALERi

Sosyal medyada konuşuluyorlar

Çocukların her döneminin farklı olduğunu ve aynı okula gittiklerini anlatan Hikmet Temiz, şu ifadeleri kullandı:

Aynı okula gidiyorlar ancak ayrı sınıflardalar. Çocuklarımız tabii ki sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

Anne Polonya kökenli

Polonya kökenli anne Roksana Temiz de Alman medyasının ilgisinin sürdüğüne dikkati çekerek, çocukları büyütürken yaşadıklarını Başkonsolos Şanlı ile paylaştı.

"Evde 8 çocuk nasıl oluyor?"

Başkonsolos Şanlı da altızların doğdukları zaman çok fazla habere konu olduklarını hatırlatarak şöyle konuştu:

Halihazırda sosyal medyada çok takip edilen bir aile altızlar. Bir de iki kardeşleri daha var, dolayısıyla 8 kardeşler. Ben de gerçekten merak ediyorum.



Evde 8 çocuk nasıl oluyor? Belki biz de bu konuda tecrübelerinizden faydalanırız bizim evdeki durum bağlamında.

Türk toplumu Berlin'le iç içe

Ailenin "Berlinli Altızlar" diye anılmasının Türk toplumunun aslında Berlin'le ne kadar fazla iç içe bulunduğunun önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayan Şanlı, şöyle dedi:

Dolayısıyla beni ziyaret ediyorlar bugün, sağ olsunlar. Ben de onları misafir etmekten büyük mutluluk duyuyorum.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)