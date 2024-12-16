Almanya bugün güven oylamasına gidiyor

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Almanya'da siyasi kriz sürüyor.

Trafik lambası koalisyonu olarak bilinen Almanya Sosyal Demokrat Parti, Birlik 90/Yeşiller ve Hür Demokrat Parti koalisyon hükümeti, kısa süre önce dağılmıştı.

İttifakın dağılmasının ardından erken seçim kararı alındığı açıklanmış ve mevcut Başbakan Olaf Scholz için güven oylaması yapılması kararlaştırılmıştı.

BUGÜN GÜVEN OYLAMASI YAPILACAK

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bugün güven oylamasına gidiyor. Oylamayı kaybetmesi durumunda ise 2025 yılının başında erken seçim yolunun açılacağı belirtiliyor.

Scholz’un bizzat çağrıda bulunduğu oylamayı kaybetmesi durumunda, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’ın parlamentoyu feshetmesini istemesi gerekeceği ve bunun da 60 gün içinde yeni seçimlerin yapılmasını zorunlu kılan bir süreci başlatacağı biliniyor.

23 ŞUBAT ERKEN SEÇİM

Merkez sol Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) lideri Scholz, daha önce muhalefet partileriyle 23 Şubat’ta erken federal seçim yapılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Geçtiğimiz ay ise, ülkenin küçülen ekonomisine ilişkin anlaşmazlıkların Scholz'un Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden almasına yol açmasının ardından, Almanya'nın iktidar koalisyonu çökmüş ve Scholz, Yeşiller Partisi ile azınlık hükümetinde kalmıştı.

Hükümetin çöküşünden bu yana yasa yapma sürecinde de büyük ölçüde durgunluk gözlemleniyor.

TARİHİN POPÜLER OLMAYAN BAŞBAKANI: SCHOLZ

Merkez sağ Hıristiyan Demokrat Birliği (CDU) partisinden gelen baskılar sonucunda, Scholz’ün 15 Ocak’ta yapmayı planladığı güven oylamasının daha erken yapılmasına karar verildi.

Ayrıca eylül ayında yapılan kamuoyu yoklaması sonucunda Scholz, tarihsel olarak en az popüler başbakanlardan biri olarak kayda geçti.

Anket sonuçları, erken seçim kararı alınması durumunda, uzun süre başbakanlık yapan Angela Merkel'in partisi CDU'nun galip gelme ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor.

HIRİSTİYAN DEMOKRAT BİRLİĞİ ANKETLERDE ÖNDE

Politpro tarafından yapılan bir ankete göre, şu anda yüzde 31 ile önde giden CDU’yu yüzde 18 ile aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD), yüzde 16 ile SPD ve yüzde 12 ile Yeşiller takip ediyor.

Avrupa Komisyonu’nun tahminleri, Covid-19 pandemisinin ardından geçen yıl ilk kez küçülen Almanya ekonomisinin bu yıl da küçülmeye devam edeceğini öngörüyor.

CDU’nun federal başkanı Friedrich Merz’in kampanyası ise ülkenin ekonomisini canlandırmaya yönelik vergi indirimleri ve çalışma teşvikleri gibi önlemleri içeriyor.