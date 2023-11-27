Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier İsrail'de: Dayanışma içindeyiz İsrailli mevkidaşı Herzog ile görüşen Steinmeier, İsrail halkının yanında olmaya devam edeceklerinin mesajını verdi. Alman muhatabı tarafından 'gerçek dost' olarak anılan Herzog, "Küllerimizden yeniden doğacağız" dedi.

AA & Ensonhaber

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İsrail'e resmi ziyarette bulundu.

Berlin yönetimi, Gazze Şeridi'ne saldırıları sırasında Tel Aviv'e verdiği açık destekle biliniyor.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, ülkesinin İsrail'e koşulsuz desteğini yine teyit etti.

"İsrail'le dayanışma içindeyiz"

Dayanışma mesajı vermek için bu ülkeye giden Steinmeier, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü.

Steinmer burada yaptığı açıklamada, "İsrail ile dayanışma içindeyiz." dedi.

İsrail'in varoluş mücadelesi verdiğini savunan Steinmeier, "Dayanışmamız aynı zamanda kendini savunan, varoluşsal bir tehdide karşı mücadele eden İsrail'le de." görüşünü paylaştı.

Herzog: Küllerimizden yeniden doğacağız

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ise Steinmeier'i gerçek bir dost olarak nitelendirerek, Steinmeier ve Alman hükümetine İsrail'in kendini savunma hakkı konusundaki "net duruşları" için teşekkür etti.

Herzog, "İsrail halkı kazanacak. Bir Anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Alman cumhurbaşkanı güvence verdi

Öte yandan Almanya Cumhurbaşkanı, İsrail'e giderken yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İsrail'e dayanışmamızın devam edeceği konusunda güvence vermek üzere yarın bu ülkeye gidiyorum. Sadece terör mağduru İsrail ile değil, aynı zamanda karşılık veren İsrail ile de dayanışma içindeyiz.

Steinmeier, İsrailli bir dostunun kendisine, "İsrail Devleti fikri nedir? Bu, biz Yahudilerin bir daha asla tehdit edilmeyeceği anlamına gelmiyor. Antisemitizm her zaman var olacaktır. Hayır, bir daha asla savunmasız kalmayacağız. İsrail'in bize vadettiği budur." dediğini belirtti.

'Almanya'nın sorumluluğu var' mesajı

Alman cumhurbaşkanı, insanlık tarihinde Yahudilere karşı işlenen en büyük suçun tasarlandığı, planlandığı ve işlendiği Almanya'da bu söze sadık kalındığını vurgulayarak, ülkesinin sorumluluğuna atıfta bulundu.

"Silahsız siviller arasında büyük acılara neden oluyor"

İsrail'in mücadele etme hakkının inkar edilemeyeceğini aktaran Steinmeier, şunları kaydetti:

Ancak bu mücadele, silahsız siviller arasında büyük acılara da neden olmaktadır. Sivilleri ateş hattından uzaklaştırmak için her türlü önlemin alınması gerekmektedir.



Ayrıca, yaşamın en temel gereksinimleri de karşılanmalıdır. Uluslararası insancıl hukuk bunu gerektiriyor ve biz Almanlar da bunu bekliyoruz.

Steinmeier İsrail'den sonra Umman ve Katar'ı ziyaret edecek.