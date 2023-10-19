Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Bu savaş, Filistinlilere karşı değil Alman Bakan, "Şimdiye kadar çok sayıda kadın, erkek ve çocuk öldü" dedi. Savaşın Filistinlilere yönelik olmadığını savunan Baerbock, "Filistinliler de çok büyük acılar çekiyor" diye konuştu.

AA

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Gazze konusuna dair konuştu.

Batılı birçok yetkili, bölgeye ziyaret düzenledi. İsrail, Lübnan ve Ürdün gibi, Gazze'ye yakın ülkelerde görüşmeler gerçekleştirildi.

Alman Bakan Baerbock da İsrail ve Lübnan'ı ziyaret etmeye hazırlanıyor.

"İnsani durum felaket boyutunda"

Seyahati öncesi dikkat çeken mesajlar veren Baerbock, "Gazze'deki yüz binlerce masum insanın içinde bulunduğu insani durum felaket boyutundadır." dedi.

"Orada her şeyden yoksunluk var." ifadesini kullanan Baerbock, şunları söyledi:

Uluslararası yardımın, gıda, su ve tıbbi malzemelerin Gazze'deki insanlara hızlı ve engelsiz bir şekilde ulaşması çok önemli.

"Bu savaş, Filistinli siviller için değil"

Baerbock, "savaşın Hamas'a karşı yürütüldüğünü, Filistinli sivillere karşı yürütülmediğini" savundu ve ekledi:

Şimdiye kadar çok sayıda kadın, erkek ve çocuk öldü. Bu savaş, Hamas için, Filistinli siviller için değil.

"İnanılmaz sayıda çocuk şimdiden hayatını kaybetti"

Filistinlilerin de çok büyük acılar çektiğine dikkati çeken Baerbock, şu değerlendirmede bulundu:

İnanılmaz sayıda çocuk şimdiden hayatını kaybetti. Bu nedenle Filistinlilere, onların acılarını da gördüğümüzü açıkça ifade etmek benim için önemli.

"Elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Alman Bakan, Hamas'ın elinde tuttuğu rehinelerin serbest bırakılmasını isteyerek şöyle konuştu:

Bunun gerçekleşmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz.



Bu seyahati, rehinelerin nasıl serbest bırakılabileceği konusunda Hamas'a kanalları olan herkesle konuşmak ve daha fazla temas kurmak için kullanacağım.

Baerbock, yardım çabalarını koordine etmek üzere Orta Doğu İnsani İşler Özel Temsilcisi atadığını da bildirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)