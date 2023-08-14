Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, uçak arızası nedeniyle Abu Dabi'de mahsur kaldı Yakıt ikmali yapmak için Abu Dabi'de mola veren uçak, kalkışın ardından teknik sorunla karşılaştı. Havada tur atan uçak, radar görüntüsüne yansıdı.

AA & Ensonhaber

Avustralya'ya gitmek üzere yola çıkan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, talihsizlik yaşadı.

Baerbock, resmi hükümet uçağının teknik sorunlarla karşılaşması sonrasında pazartesi günü Abu Dabi'de mahsur kaldı.

Kalkıştan sonra teknik sorun yaşandı

Baerbock ve beraberindeki heyeti Avustralya'ya götüren Airbus A340-300 tipi uçak, yakıt ikmali yapmak için Abu Dabi'de mola verdi. Kalkıştan kısa bir süre sonra ise teknik sorun yaşadı.

İniş kanatlarında arıza meydana geldi

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şöyle dedi:

İniş kanatlarındaki mekanik bir sorun dolayısıyla, güvenlik nedeniyle Avustralya gezimizi yarıda kesmek ve Abu Dabi'ye dönmek zorunda kaldık.

Teknisyenler devrede

Heyet ile birlikte seyahat eden teknisyenler, kusurun tamir edilip edilemeyeceğini veya Almanya'dan yedek bir uçağın getirilmesinin gerekip gerekmediğini kontrol etmek üzere harekete geçti.

Baerbock'un Avustralya ziyaretine, Yeni Zelanda ve Fiji'yi de kapsayan bir haftalık bölgesel tur kapsamında pazartesi günü başlaması planlanıyordu.

Radar görüntülerine göre, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'u taşıyan uçak, havada 1.5 saat tur attı.

Katar'da aynı sorunu yaşadı

Alman Hava Kuvvetleri, Baerbock'un yolculuğuna devam edebilmesini sağlamak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Baerbock, seyahat ettiği uçaktaki lastiklerle ilgili sorunlar nedeniyle mayıs ayında da Katar'ın başkenti Doha'da mahsur kalmıştı.

Ayrıca geçen yıl kötü hava koşulları nedeniyle İngiliz mevkidaşı James Cleverly ile yapacağı görüşmeyi iptal etmek zorunda kalmıştı.

2018 yılında, dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel'i taşıyan uçak, "ciddi arıza" nedeniyle iniş yapmaya zorlanmış, Merkel Arjantin'deki G20 Zirvesi'nin açılışına katılamamıştı.