Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Çin'i uyardı: Rusya'ya yaptırımları baltalamayın Çinli mevkidaşıyla görüşen Baerbock, Alman hükümetinin beklentilerini sıraladı. Baerbock, yaptırımların sekteye uğratılmaması gerektiğini söyledi.

AA

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Çin'den mevkidaşı Çin Gang ile bir araya geldi.

Berlin'de görüşen iki isim, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Çin'e Rusya çağrısı

Gerek sivil gerek savaş ekipmanı olarak kullanılabilen malların Çin tarafından Rusya'ya temin edilmemesi gerektiğini vurgulayan Baerbock, Alman hükümetinin Çin'den "şirketleri üzerinde gerekli etkiyi göstermesini" beklediğini söyledi.

"Yaptırımlar baltalanmamalı"

Baerbock, şu anda Brüksel'de Rusya'ya karşı yeni bir Avrupa Birliği (AB) yaptırım paketinin görüşüldüğüne dikkat çekerek bu yaptırımların baltalanmamasının önemine vurgu yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırılarını da eleştiren Baerbock, Çin'in BM Güvenlik Konseyi'nin daimi bir üyesi olarak Ukrayna savaşının sona erdirilmesinde belirleyici rol oynayabileceğini kaydetti.

Çin: Almanya ile ilişkiler önemli

Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang da Çin ile Almanya arasındaki ilişkilerin önemini vurgulayarak uluslararası ve bölgesel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını, çok taraflı çerçevede koordinasyonu güçlendirmeye odaklandıklarını, çevreyi koruma ve biyolojik çeşitliliğin korunması konusunda birlikte çalışacaklarını söyledi.