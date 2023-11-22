Almanya, Ermenistan'a 84,6 milyon euro yardım sağlayacak Alman hükümeti yetkilisi, Erivan'da temaslarda bulundu. Yardım kararını duyuran yetkili, "Ermenistan'ın enerji bağımsızlığını güçlendireceğiz" dedi.

ensonhaber.com

Almanya, Ermenistan'a hibe ve kredi sağlamaya karar verdi.

Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı'ndaki Almanya Parlamenter Devlet Sekreteri Niels Annen, Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gitti.

84,6 milyon euro

Ermeni-Alman hükümetlerarası toplantısının ilk oturumuna katılan Annen, yardımın tutarını 84,6 milyon euro olarak açıkladı.

Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Kerobyan, yardımın mesleki teknik eğitime ve yenilenebilir enerji alanında yeni projelere yönlendirileceğini söyledi.

Son üç yılda üç katına çıktı

Kerobyan, Ermenistan ile Almanya arasındaki ticaret cirosunun son üç yılda üç katına çıktığını söyledi.

Armenpress'in haberine göre, 22 Kasım'da yapılan görüşmeler, Ermenistan ile Almanya arasında 2014'ten bu yana yapılan ilk hükümetlerarası müzakerelerdi.

"Tüm dünyaya çok açık bir mesaj"

Niels Annen, şu ifadeleri kullandı:

Bunun, Almanya ile Ermenistan'ın iş birliğine yönelik yeni bir yol açtığına dair tüm dünyaya çok açık bir mesaj olduğuna inanıyorum.



Ermenistan demokrasiye, demokratik topluma bağlılığını bir kez daha kanıtlıyor.

Dağlık Karabağ'ı terk edenlerin kabulü ve entegrasyonu için Ermenistan hükümetine ayrı bir yardım gönderilmesi öngörülüyor.

"Ermenistan'ın enerji bağımsızlığını güçlendireceğiz"

Ayrıca, Ermenistan'ın elektrik fiyatlarını düşürmesine olanak sağlayacak yenilenebilir enerji sektörüne yatırım yapılacak.

Alman yetkili, "Ermenistan'ın enerji bağımsızlığını güçlendirmeye odaklanacağız." dedi.