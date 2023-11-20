Ermenistan'ın Türkiye'yle yeni dönem arayışı: Barış Kavşağı projesi Komşularıyla yeni döneme adım atmak isteyen Erivan yönetimi, proje hazırladı. "Barış Kavşağı", Türkiye ve Azerbaycan ile ilgili adımları içeriyor.

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ensonhaber.com

Ermenistan, Karabağ'da peş peşe aldığı yenilgiler sonrası, Azerbaycan ile barış anlaşması imzalamaya hazır olduğunu söyledi.

Türkiye, normalleşme konusunda Erivan yönetiminin önünde önemli fırsatlar olduğuna vurgu yapıyor.

Ermenistan'ın Barış Kavşağı projesi

Komşularıyla yeni bir dönemin kapılarını aralamak isteyen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Barış Kavşağı" adlı projeye ilişkin görüntüleri paylaştı.

Projede, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki bağlantıyı hayata geçirecek demir ve kara yollarının inşası yer alıyor.

Türkiye ve Azerbaycan sınırlarında kontrol noktaları kurulacak

Paşinyan hükümeti, Türkiye sınırında 2, Azerbaycan sınırında ise 5 kontrol noktası kurmayı taahhüt ediyor.

Basra Körfezi, Umman Körfezi, Karadeniz, Hazar Denizi ve Akdeniz arasında demir yolu ağı aracılığıyla bağlantılar kurulması amaçlanıyor.

Erivan'dan 'hazırız' mesajı

Videoda, projeye ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

Barış Kavşağı projesi, yeni altyapıların oluşturulması, mevcut altyapıların kapsamının ve kalitesinin iyileştirilmesiyle ilgili. Ermenistan, Azerbaycan sınırında beş kontrol noktası kurmaya hazır.



Ayrıca Türkiye sınırında Akhurik ve Margara'da kara yolu altyapısı için iki kontrol noktası kurmaya hazırız.

Demir yolu restore edilecek

Ermenistan'ın, kendi topraklarındaki dört demir yolu bölümünü restore ederek Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki bağlantıyı sağlamaya hazır olduğu bildirildi.

Her ülke kendi topraklarındaki güvenliği sağlayacak

Barış Kavşağı projesinin ilkeleri şu şekilde sıralandı:

Kara yolları, demir yolları, hava yolları, boru hatları, kablolar ve enerji hatları dahil tüm altyapılar, geçtikleri ülkelerin egemenlik ve yargı yetkisi altında çalışır.



Her ülke, kendi topraklarındaki devlet kurumları aracılığıyla, araçların, kargoların ve insanların kendi topraklarından geçişi de dahil olmak üzere sınır ve gümrük kontrolleri ile altyapı güvenliğini sağlar.

"Adımlar atmaya kararlıyız"

Ermenistan'ın, bölgenin barış ve istikrarı için kendi payına düşeni yapmaya ve Barış Kavşağı'nın inşası çerçevesinde adımlar atmaya kararlı olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan ile iyi komşuluk ilişkileri temelinde tam normalleşme hedefine ulaşabileceklerini söylemişti.

Erivan'dan yapılan açıklamada, "Türkiye kara sınırının açılmasıyla ilgili güzel haberler alabiliriz." denilmişti.