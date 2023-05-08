Almanya: Esad'a karşı tutumumuz değişmedi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Burger, Arap Birliği kararına atıfta bulundu. Burger, "Bize göre normalleşme söz konusu olamaz" dedi.

AA

Arap Birliği, Esad yönetimindeki Suriye'nin birliğe geri dönüşüne karar verdi.

Bu adım, Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından atıldı. Ancak Almanya, karara rağmen Esad'a yönelik tavrında değişiklik olmayacağını söyledi.

Berlin'den Suriye açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Berlin'de yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

Bizim ve yakın ortaklarımız için Arap devletlerinin, Suriye'nin Arap Ligi'ne yeniden kabulü de dahil olmak üzere normalleşme çabalarını, çatışmaya sürdürülebilir bir çözüm bulunması ve Suriyelilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için Esad'ın önemli tavizler vermesi şartına bağlamaları önemini korumaktadır.

"Normalleşme söz konusu değil"

"Bize göre normalleşme söz konusu olamaz." diyen Burger, Suriye rejiminin BM Güvenlik Konseyi'nin 2255 sayılı kararı uyarınca siyasi süreçte ilerleme kaydedilmesini engellemeye devam ettiğini vurguladı.

"Herhangi bir iyileşme yok"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Burger, şunları kaydetti: